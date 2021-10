RedHill gibt zusätzliche Analyse der Phase-2/3-Ergebnisse mit oral verabreichtem Opaganib bekannt, die u.a. Reduzierung der Sterblichkeit um 62% bei COVID-19-Patienten mit mittelschwerem Krankheitsverlauf zeigt

Statistisch signifikanter Wirksamkeitsvorteil von 21 % von Opaganib dabei, innerhalb von 14 Tagen das Stadium zu erreichen, wieder mit der normalen Raumluft auszukommen – der primäre Studienendpunkt (77 % der Opaganib-Patienten gegenüber 63,5 % in der Placebo-Gruppe; nominaler p-Wert=0,033)

Statistisch signifikante Reduzierung der Sterblichkeit um 62% in der Gruppe der COVID-19-Patienten mit mittelschwerem Krankheitsverlauf, die mit Opaganib behandelt wurden, gegenüber dem Placebo-Arm (7 Todesfälle in der Opaganib-Gruppe mit 117 Patienten gegenüber 21 Todesfällen in der Placebo-Gruppe mit 134 Patienten; nominaler p-Wert=0,019)

Patienten in der Opaganib-Gruppe wurden gegenüber der Placebo-Gruppe im Durchschnitt vier Tage frühere aus dem Krankenhaus entlassen (10 Tage für die Opaganib-Gruppe im Vergleich zu 14 Tagen für Placebo), eine kumulative Einsparung von 524 Krankenhaustagen über die gesamte Patientenpopulation hinweg an Tag 42 (nominaler p-Wert=0,0195)

Die Patientengruppe mit mittelschwerem Krankheitsverlauf umfasste 53 % der Studienteilnehmer und benötigte zu Beginn der Studie eine inspiratorische Sauerstofffraktion (FiO2) von bis zu 60% (zusätzlicher Sauerstoff zugeführt über eine Nasenkanüle oder eine Sauerstoffmaske)

Die Daten weisen auf einen potenziell bedeutsamen Nutzen von Opaganib für hospitalisierte COVID-19-Patienten mit einem mittelschweren Krankheitsverlauf hin - eine Patientenpopulation mit hohem Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung sowie eine höhere Morbidität und Mortalität; die Daten unterstützen auch den potenziellen Einsatz von Opaganib in früheren Stadien der COVID-19-Erkrankung, was konsistent zu den Ergebnissen der Phase-2-Studie in den USA und der nachgewiesenen starken antiviralen Hemmung von SARS-CoV-2-Varianten ist

RedHill veranstaltet am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, um 14:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz zu den weiterführenden Analysen

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder das „Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute neue Daten aus der globalen Phase-2/3-Studie mit Opaganib in hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie bekannt. Die Daten zeigen, dass die Behandlung mit oral verabreichtem Opaganib (ABC294640)[1] in einer Patientenpopulation von 251 hospitalisierten Patienten mit einem mittelschweren COVID-19-Verlauf (53% der 475 Studienteilnehmer) im Vergleich zum Placebo-kontrollierten Studienarm zu einer statistisch signifikanten Reduzierung der Sterblichkeit um 62 %, zu statistisch signifikant verbesserten Ergebnissen dabei, innerhalb von 14 Tagen das Stadium zu erreichen, wieder mit der normalen Raumluft auszukommen sowie einer Verringerung der medianen Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus führte.