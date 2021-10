"Die frühzeitige Umsetzung von Innovationen ist seit

Unternehmensgründung Teil der DNA von Drei", sagt Drei CTO Matthias Baldermann. "Wir erhielten vor kurzem die Auszeichnung für das schnellste 5G-Netz des Landes. Die Koppelung unseres Netzes mit vernetzten Drohnen bietet eine perfekte Plattform für unsere Kunden, um innovative Geschäftslösungen zu ermöglichen."



"Wir freuen uns sehr, mit Drei zusammenzuarbeiten, um die Konnektivitäts-Anforderungen für den BVLOS-Drohnenbetrieb zu erfüllen", sagte Thomas Wana, CTO und Mitbegründer von Dimetor. "Da Drei 5G Vorreiter ist und Drohnen als einer der überzeugendsten Anwendungsfälle für 5G gelten, sehen wir unsere Partnerschaft als Grundlage für eine Reihe neuer Dienste in Österreich und darüber hinaus. Wir freuen uns über die Möglichkeit, eng mit Drei zusammenzuarbeiten, unsere globale Expertise einzubringen und beizutragen, dass Aerial IoT in naher Zukunft Realität wird".

"Frequentis möchte im Projekt GOF 2.0 die operative Gültigkeit der Kombination von Luftverkehrs-Management und U-Space-Diensten und -Systemen von Drohnen demonstrieren und eine gemeinsame interoperable Infrastruktur für die bemannte und unbemannte Luftfahrt schaffen, insbesondere in dichten städtischen Gebieten. Die Bereitstellung zeitnaher, relevanter und präziser digitaler Informationen für alle Luftraumnutzer auf einer systemweiten Basis ermöglicht ein sicheres Management des einheitlichen Luftraums", erklärt Günter Graf, Director New Business Development bei Frequentis. "Am 5. Oktober konnten wir gemeinsam mit dem österreichischen Betreiber Drei und Dimetor im Rahmen eines simulierten Tests des GOF 2.0-Projekts die erste Live-End-to-End-Telekom-Luftfahrt-Datenintegration in Österreich erfolgreich demonstrieren."