ExxonMobil Increases Participation in Scotland Carbon Capture & Storage Project Autor: PLX AI | 06.10.2021, 09:09 | | 42 0 | 0 06.10.2021, 09:09 | (PLX AI) – ExxonMobil increases participation in Acorn carbon capture and storage project in Scotland.Signs Expression of Interest to capture, transport and store CO2 from its Fife Ethylene PlantProject would capture, transport and store CO2 in … (PLX AI) – ExxonMobil increases participation in Acorn carbon capture and storage project in Scotland.Signs Expression of Interest to capture, transport and store CO2 from its Fife Ethylene PlantProject would capture, transport and store CO2 in … (PLX AI) – ExxonMobil increases participation in Acorn carbon capture and storage project in Scotland.

Signs Expression of Interest to capture, transport and store CO2 from its Fife Ethylene Plant

Project would capture, transport and store CO2 in secure reservoirs beneath the North Sea

Adds to previously announced study focused on emissions from St Fergus gas terminals Exxon Mobil Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Exxon Mobil Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer