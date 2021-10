Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax wieder deutlich im Minus - Verluste in Asien Kursverluste in Asien haben am Mittwoch den deutschen Aktienmarkt wieder stark unter Druck gesetzt. Nachdem tags zuvor noch die Erholung an der Wall Street die Kurse beflügelt hatte, fiel der Leitindex Dax nun im frühen Handel um 1,25 Prozent auf …