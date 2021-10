TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zur Stärkung der Bilanzstruktur

Hannover (ots) - NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN FREIGABE,

DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODEROPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)DAR. JEDERAKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER,FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN SEINEN EIGENENUNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODERSTEUERBERATER WENDEN.TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zurStärkung der Bilanzstruktur / Nutzung der KfW-Kreditlinie sinkt auf null / NachTransformation und Neustart Fokus auf Refinanzierung und Reduzierung derInanspruchnahme von Staatskrediten / Positives Buchungsupdate zum 4.Geschäftsquartal: 5,2 Millionen Buchungen im Sommer 2021, deutlicher Anstieg inden Hochsaison-Monaten Juli und August- 1,1 Milliarden Euro vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtenermöglicht nachhaltige Stärkung der Bilanzstruktur und niedrigere Zinskosten- Großaktionär Unifirm/Familie Mordashov wird alle nach Beteiligungsanteilzustehenden Bezugsrechte vollständig ausüben und entsprechend neue Aktienzeichnen- Nachfrage nach Reisen bleibt hoch: Gesamtprogramm Sommer 2021 mit 5,2Millionen Buchungen, ein Anstieg von ~1,1 Millionen seit dem letzten Update imAugust- Über 2,6 Millionen Kunden haben im Juli und August 2021 einen TUI Urlaubgebucht - doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum; Sommer 21 Buchungen derletzten Wochen in Deutschland und den Niederlanden deutlich über dem Niveauvon Sommer 19- TUI verfügt zum 4. Oktober 2021 über finanzielle Mittel in Höhe von 3,4Milliarden Euro - etwas mehr als im August 2021- Vorstandsvorsitzender Joussen: "Wir wollen, wir können und werden zuwirtschaftlicher Stärke zurückfinden. Daran arbeiten wir mit ganzer Kraft. DieKapitalerhöhung ist ein weiterer Schritt. Wir wollen die staatlichen Kreditezügig zurückführen."Der Vorstand der TUI hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eineKapitalerhöhung zur Verbesserung der Bilanzstruktur beschlossen. Die vollständiggezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten soll einen Bruttoerlös von ca. 1,1Milliarden Euro erzielen. Dafür werden 523.520.778 neue Aktien in einemBezugsverhältnis von 10:21 (10 neue Aktien für je 21 bestehende Aktien)angeboten. "Nach Transformation und Umbau von Geschäftsfeldern und dem Neustartdes Tourismus in den letzten Monaten liegt unser Fokus jetzt auf Refinanzierungund Reduzierung der Inanspruchnahme der Staatskredite. Wir wollen, wir könnenund werden zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden. Daran arbeiten wir mitganzer Kraft. Die neue TUI wird schlanker, digitaler und effizienter. Aber siewird weiter Standards im Tourismus setzen, bei Qualität, Innovation undNachhaltigkeit", sagte TUI-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen. Die UnifirmLimited der Familie Mordashov unterstützt die Strategie und hat sich als größterAktionär der TUI verpflichtet, alle auf ihre Beteiligung von 32 Prozententfallenden Bezugsrechte auszuüben und die neuen Aktien entsprechend zuzeichnen. Der Rest der Kapitalerhöhung wird vollständig von Barclays BankIreland PLC, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC als Joint GlobalCoordinators und Joint Bookrunners sowie Commerzbank, LandesbankBaden-Württemberg und Natixis als Joint Bookrunners übernommen.Die TUI beabsichtigt, mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung dieZinskosten und die Nettoverschuldung zu senken, indem die aktuelleInanspruchnahme der KfW-Kreditlinien reduziert wird. Unter Berücksichtigung deserwarteten Nettoerlöses in Höhe von rund 1.099,5 Millionen Euro reduziert sichdie derzeitige Inanspruchnahme der KfW-Kreditlinien um 375,0 Millionen Euro aufnull. Die derzeitige Inanspruchnahme der Cash-Fazilität (RCF) verringert sich umden verbleibenden Nettoerlös von rund 724,5 Millionen Euro auf rund 762,0Millionen Euro. Zum 4. Oktober 2021 standen der TUI finanzielle Mittel in Höhevon 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung und damit etwas mehr gegenüber dem Standvom August 2021. Unter Einbeziehung der Erlöse aus der Kapitalerhöhung beliefensich die Mittel auf 4.5 Milliarden Euro. Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzenderder TUI Group: "Mit der Kapitalerhöhung kommen wir unserem Ziel, die staatlichenKredite zügig zurückzuführen, einen großen Schritt näher. Die verbesserteKapitalstruktur schafft ein solides Fundament und ermöglicht uns die Chancen ausder Erholung der Branche noch besser zu nutzen. Wir sind ausgezeichnetaufgestellt, um von der vollständigen Rückkehr des Tourismus zu profitieren."Nachfrage nach Reisen bleibt hoch: 5,2 Millionen SommerbuchungenFür das gesamte Sommerprogramm 21 verzeichnet der Konzern insgesamt 5,2Millionen Buchungen, ein Anstieg von ~1.1 Millionen Buchungen seit der letztenAktualisierung im August. Insbesondere in den letzten Wochen wurde ein starkerAufwärtstrend festgestellt, wobei die Buchungen insbesondere in Deutschland undden Niederlanden deutlich über dem Niveau des Sommers 19 liegen. Dies spiegeltdas zurückkehrende Vertrauen der Kunden in Reisen in den kontinentaleuropäischenMärkten wider. Die hohe Nachfrage nach Reisen und der weiterhin bestehendekurzfristige Buchungstrend zeigt sich im Anstieg der Auslastung derFlugzeugflotte in den letzten zwei bis drei Wochen vor der Abreise. Mehr als 2,6Millionen Kunden haben im Juli und August Urlaub mit der TUI gemacht, das sinddoppelt so viele wie im Juli und August 2020 (1,3 Millionen).Für das Winterprogramm 2021/22 liegen die Buchungen zum jetzigen Zeitpunkt bei54 Prozent des Niveaus vom Winter 2018/19. Der Durchschnittspreis liegt um 14Prozent über den Vergleichswerten für den Winter 2018/19. DieReisebeschränkungen für die Kurz- und Mittelstrecken-Winterdestinationen inunseren Schlüsselmärkten sind weitgehend aufgehoben und die Impfquote innerhalbder erwachsenen Bevölkerung in der EU und im Vereinigten Königreich hat ein sehrhohes Niveau erreicht. Daher ist in diesem Winter mit einem weiteren Anstieg derinternationalen Reisen zu rechnen. Die Winterkapazitäten plant die TUI aktuellzwischen 60 und 80 Prozent eines normalisierten Programms. Bei denLangstreckenzielen wird weiterhin von einer langsameren Erholung ausgegangen. Zuden beliebtesten Winterreisezielen gehören die Kanarischen Inseln, das spanischeFestland, Ägypten und die Kapverden.Die Buchungen für den Sommer 22 sind mit 1,6 Millionen sehr ermutigend.Insgesamt liegen die Buchungen für den Sommer 22 um 54 Prozent und derDurchschnittspreis um 15 Prozent über den Buchungen für den Sommer 19 zumvergleichbaren Zeitpunkt. Beliebteste Reiseziele sind aktuell die Türkei,Florida, Griechenland und Zypern. Angesichts des starken Nachholeffektes gehtdie TUI davon aus, dass sich das Volumen im Sommer 22 wieder annähernd auf dasnormalisierte Niveau des Sommers 19 einpendeln wird.Die Nachfrage ist da. Wo immer staatliche Reisebeschränkungen aufgehoben sind,sehen wir sofort die schnelle Rückkehr des Geschäfts, Nachholeffekte und höhereUmsätze der Kunden für ihre Reisen. In Deutschland und denkontinentaleuropäischen Märkten war diese Entwicklung bereits über den ganzenSommer 2021 zu sehen. Über die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv.Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, demLeitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, demLeitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in deneuropäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Diegesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazugehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue undRobinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruisesund Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählenaußerdem europaweit führende Veranstaltermarken undOnline-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Nebendem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche JointVentures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt aufden Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einemDigitalunternehmen.Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches undsoziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUICare Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte desTourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- undSozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen fürdie kommende Generation schaffen.Pressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsKuzey EsenerKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6024mailto:kuzey.esener@tui.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/5038765OTS: TUI AGISIN: DE000TUAG000