06.10.2021 – Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) ist unter Druck. Zwar scheinen derzeit die Aufträge nur so zu sprudeln (allein gestern 67 MW, heute 71 MW), aber die Aktie geht immer weiter in die Knie. Woran es liegt? Seit der grossen Kapitalerhöhung, die die Aktie aus ihrem positiven Trendkanal förmlich „herausschoss“, kommt die Kursentwicklung der Aktie einfach nicht voran. Im Gegenteil: Erholungsversuchen stehen kräftige Rückschläge gegenüber. Und am Ende liegt die Aktie wieder ein Stück tiefer. Aktuell drücken verschiedene Faktoren auf die Kursentwicklung: