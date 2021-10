Phenom unterstützt rasantes Wachstum in Europa durch Verstärkung seines Führungsteams

Phenom, der weltweit führende Anbieter von Talent Experience Management (TXM), hat heute die Einstellung von zwei Führungskräften bekannt gegeben, die das rasante globale Wachstum des Unternehmens fördern sollen. Thomas Gerstner wird die Geschäfte von Phenom in Mitteleuropa leiten, und Andy Joeres wird für die Initiativen in Großbritannien und Irland, Nordeuropa, dem Nahen Osten und in Afrika verantwortlich sein. Die Stellen wurden geschaffen, um die Dynamik in der EMEA-Region weiter auszubauen, wo die Nachfrage nach Talenterlebnissen, KI und Automatisierung im Personalsektor einen rapiden Anstieg verzeichnet.

Nach einer Reihe von Übernahmen und der Gewinnung zahlreicher Unternehmenskunden in der EMEA-Region hat das europäische Phenom-Team zügig die Marke von 100 Mitarbeitern überschritten. Mit seinen Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und der Schweiz plant Phenom bis 2022 weitere Neueinstellungen in Bereichen wie Kundenerfolg, Vertrieb, Kundenbetreuung, Marketing, Technik oder Produkte.

„Die Nachfrage nach KI-gestützten Talenterlebnissen ist universell, und das Interesse an der Phenom-Plattform aus der EMEA-Region nimmt täglich zu“, so Mahe Bayireddi, Mitbegründer und CEO von Phenom. „Wir sind sehr erfreut, Andy und Thomas in unserem Team willkommen zu heißen. Sie können eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung ambitionierter Geschäftsziele in zahlreichen Märkten rund um den Globus vorweisen, und wir sind davon überzeugt, dass ihre Führungsqualitäten unser talentiertes Team dazu inspirieren werden, globale Unternehmen mit herausragenden Talenten zusammenzubringen.“

Als Vice President und General Manager bei Phenom in Mitteleuropa wird Gerstner für die Entwicklung bestehender und neuer Kundenbeziehungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Zuletzt war Gerstner bei Pathlock in der Position des President für EMEA zuständig, wo er die Wachstumsstrategie für alle Kanäle definierte, implementierte und ausführte. Zuvor war er 14 Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen bei SAP tätig, unter anderem als Senior Vice President für den Geschäftsbereich SuccessFactors in der Region Mittel- und Osteuropa sowie als Managing Director in Asien.