HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat Nemetschek dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 84 auf 90 Euro angehoben. Auf der Veranstaltung habe es neue Eindrücke gegeben, was die unter der Marke Maxon auftretende Multimedia-Sparte betrifft, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie spiegele die guten Wachstumsperspektiven des Softwarekonzerns aber mittlerweile wider./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben