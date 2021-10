APA ots news: Steigende Rohstoffpreise sorgen für höhere Inflation - OeNB erwartet schrittweise Entspannung bereits im Jahr 2022

Nationalbank veröffentlicht aktuelle Inflationsprognose für 2021 und 2022



Wien (APA-ots) - Seit Jahresbeginn 2021 stieg die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 1,1 Prozent im Jänner auf 3,2 Prozent im August 2021 und erreichte damit den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die markante Zunahme der Rohstoffpreise zurückzuführen, die auch zu einer Aufwärtsrevision der Inflationsprognose der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) führte. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die OeNB in ihrer aktuellen Inflationsprognose eine HVPI-Inflationsrate von 2,4 Prozent, gefolgt von einem Rückgang auf 2,2 Prozent für 2022. Im Rahmen der Publikation "Inflation aktuell" untersucht die OeNB immer auch Schwerpunktthemen - dieses Mal wurden Preis- und Inflationsunterschiede bei identischen Produkten in der österreichisch-bayerischen Grenzregion analysiert. Ergebnis: Trotz integrierter Wirtschaft gibt es teilweise beträchtliche Preisunterschiede auf Produktebene im Grenzraum, die im Schnitt wesentlich größer sind als die Preisunterschiede innerhalb eines Landes.