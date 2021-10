Tech-Launch, neue Ausrichtung, neuer Name / Aus Studitemps wird jobvalley

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- jobvalley : 13 Jahre nach Gründung der Studitemps GmbH führt Deutschlandsgrößter Workforce as a Service (WaaS) Anbieter für Studierende undAbsolvent*innen neue Tech-Services, eine neue Positionierung und damiteinhergehend einen neuen Markennamen ein: jobvalley.- Die Zukunft des flexiblen Personaleinsatzes und -managements: digital, schnell& zuverlässig. Mit dem Schritt von Studitemps zu jobvalley erfolgt ein Sprungvom innovativen Personaldienstleister zur führenden digitalen Plattform fürflexible Arbeit. jobvalley stellt eine neue Personalsoftware für Studierendeund Unternehmen vor. Diese bildet das Workforce as a Service Angebot volldigital ab, hilft Studierenden und Unternehmen zueinander zu finden undgestaltet Workforce Management end-to-end so einfach und schnell wie niezuvor.- Flexibel arbeiten heißt selbstbestimmt arbeiten: jobvalley ist DER Partner fürStudierende - vom ersten Nebenjob als Student*in, über fachnahe Einsätze inhöheren Semestern bis zum Einstieg in das Berufsleben als Absolvent*in undYoung Professional. Flexibel, passend zur eigenen Verfügbarkeit, Standort undInteressen zu arbeiten, heißt selbstbestimmt zu arbeiten und Geld zuverdienen. Dafür steht jobvalley.Digitalisierung, Flexibilisierung und Demokratisierung von Arbeit boomt.Altbewährte und vermeintlich unumstößliche Modelle beginnen zu erodieren:Vollzeitbeschäftigung, wie sie Jahrzehnte lang der Klassiker unter denArbeitsmodellen war, wird zunehmend, auf Wunsch der Arbeitnehmer*innen,aufgebrochen. Arbeitsformen diversifizieren sich hinsichtlich Arbeitsweise-,-zeit, und -ort. Dieser Trend hat durch die Corona-Pandemie noch einmal an Fahrtaufgenommen. Studitemps hat diesen Wandel über Jahre begleitet und mitvorangetrieben. Das Unternehmen hat seinen Service vollumfänglich digitalisiert,damit zugänglicher gemacht und gleichzeitig Unternehmen sowie Akademiker*innengeholfen, Arbeit modern, transparent, flexibel und fair zu gestalten."Wir haben bewiesen, dass das Modell der flexiblen Jobeinsätze - egal, ob füreine kurze Zeit oder für große Projekte und Jahresplanungen - eine für alleSeiten vorteilhafte Art der Zusammenarbeit und des Personalmanagements ist.Dieses moderne Workforce as a Service Modell hat absolut nichts mehr mit derZeitarbeit von vor 10 oder 20 Jahren zu tun. Es ist ein demokratisches Modell,dass den gefragten Akademiker*innen die Möglichkeit gibt, zu arbeiten, wann, wound wie sie wollen, so flexibel sie möchten. Für Unternehmen ist es einegroßartige Chance, mit jungen Talenten in Kontakt zu kommen und auf die immergefragtere Flexibilität der Studierenden, der Stammbelegschaft und der Märkte zu