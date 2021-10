Rodenbach (ots) - Damit Anleger ihre langfristigen Investitionsziele erreichen,

bedarf es eines sorgfältigen Finanzplans, der in erster Linie auf die

individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft

Grüner Fisher Investments arbeitet gemeinsam mit ihren Kunden daran, jeden

Aspekt ihrer finanziellen Situation zu verstehen und einen persönlichen

Finanzplan zu erstellen, der auf die Erreichung spezieller Ziele ausgerichtet

ist - ohne den Verkauf komplexer Produkte in den Vordergrund zu stellen.



Umfassender Finanzplan zur Erreichung individueller Ziele





Zu Beginn des Prozesses sollten Anleger ihren Finanzplan stets kritischhinterfragen, es sollten beispielsweise die grundlegenden Fragen zum ThemaRuhestand beantwortet werden: Wann können Sie in Rente gehen? Wie viel Geldwerden Sie brauchen, um Ihren gewünschten Lebensstil zu führen? Wie lange mussIhr Geld für Sie arbeiten? Zudem sollte der allgemeinen Struktur des Finanzplansvorab Beachtung geschenkt werden: Den Erfahrungen von Grüner Fisher Investmentszufolge ist auch die Verständlichkeit und leichte Realisierbarkeit zuberücksichtigen. Zudem sollten Anleger prüfen, ob wichtige Inhalte derFinanzplanung wie etwa personalisierte Anlageempfehlungen und Nachlassplanungaufgegriffen werden. "Wir helfen unseren Kunden, diese kritischen Fragen zubeantworten und somit die Grundlage für einen erfolgreichen Finanzplan zuschaffen. Uns ist bewusst, wie wichtig es ist, über die finanziellen Mittel imRuhestand oder die Auswirkungen einer möglichen Inflation auf die ErsparnisseBescheid zu wissen und beraten die Anleger entsprechend realitätsnah", soTorsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments.Neben personalisierten Anlageempfehlungen seien außerdem Zeitpläne für Einkommenund Ausgaben sowie die Planung von Vermächtnissen und wohltätigen Spendenwichtige Bestandteile eines Finanzplans. Auch eine Beratung zur Nachlassplanung- unter anderem in Hinblick auf Testamente, Fonds und Vollmachten - sowie derBereich Versicherungen sollte unbedingt enthalten sein. Grüner FisherInvestments nutze den Finanzplanungsprozess dabei jedoch nicht zum Verkauf vonRenten- oder Versicherungsprodukten, sondern fokussiere sich auf die Erreichungder individuellen Investitionsziele. Wichtig sei bei diesem Vorgang auch einengagierter Anlageberater, der den Plan in Hinblick auf die persönlicheSituation prüft und anpasst sowie den Kunden proaktiv über wichtigeInformationen auf dem Laufenden hält.Negative Überraschungen vermeidenGrüner Fisher Investments verfolgt bei der Finanzplanung stets das Ziel, Anlegerauf das Unerwartete vorzubereiten und sie vor klassischen Fehlern zu bewahren: