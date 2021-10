Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt/Main (ots) - Die Dynamik auf den Investmentmärkten ist im drittenQuartal weiter spürbar gestiegen. Im Windschatten der fortschreitendenPandemiebekämpfung, der beschleunigten Rückkehr in eine neue Normalität, diemehr persönliche Kontakte inklusive Reisetätigkeit erlaubt, und vor allem einerauf Erholungskurs bleibenden deutschen Wirtschaft ist das Investmentvolumen auf39,4 Mrd. EUR im ersten Dreivierteljahr angewachsen. Das aktuelle Resultat liegtdamit knapp 17 % über dem zehnjährigen Durchschnitt. Berücksichtigt man noch dieInvestitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten), die sich auf 21,4 Mrd. EURsummieren, beläuft sich das Gesamtvolumen auf knapp 61 Mrd. EUR. Dies zeigt dieaktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse imÜberblick:- Mit 39,4 Mrd. EUR übertrifft der Investmentumsatz den zehnjährigen Schnitt umfast 33 %- Anteil von Einzel-Deals bleibt mit rund 78 % (rund 30,8 Mrd. EUR)überproportional hoch- Portfolioverkäufe mit knapp 22 % (gut 8,6 Mrd. EUR) deutlichunterdurchschnittlich- Büro-Investments mit gut 45 % (knapp 17,8 Mrd. EUR) unangefochten wichtigsteAssetklasse- Berlin bleibt führender Investitionsstandort (6,8 Mrd. EUR)- Netto-Spitzenrenditen im dritten Quartal vereinzelt erneut gesunken- Ausländische Käufer mit fast 38 % Marktanteil wieder auf langjährigem Niveau- Über 1.100 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)"Im dritten Quartal hat die positive Marktdynamik aus dem Vorquartal ihreFortsetzung gefunden und weiter Fahrt aufgenommen. Die Stimmung unter denAkteuren hat sich in den Sommermonaten nachhaltig aufgehellt und dies kommt imaktuellen Ergebnis von 39,45 Mrd. EUR deutlich zum Ausdruck", erläutert MarcusZorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Das Vorjahresergebnis, dasganz klar noch unter dem Einfluss des Rekordauftaktquartals von rund 18 Mrd. EURstand, wurde nur um gut 5 % verfehlt. Das jüngste Resultat ist umsobeeindruckender, da das letztjährige Ergebnis von überproportional großenPortfolio-Deals inklusive der TLG-Übernahme sowie weiterer M&A-Transaktionengeprägt war. Im langjährigen Vergleich wird offensichtlich, dass sich der Marktbereits jetzt wieder auf dem Niveau des starken Jahres 2017 bewegt. DasVertrauen der Investoren in die deutschen Immobilienmärkte ist ungebrochen. Dasvergleichsweise geringe Ausmaß des wirtschaftlichen Abschwungs im erstenPandemiejahr 2020, die rasch einsetzende Erholung wie auch die insgesamtrobusten und gesunden Nutzermärkte sind weiterhin gewichtige Argumente für einInvestment in Deutschland. Eine nachhaltige Flächennachfrage wird nicht nur imLogistiksegment, sondern allen voran auch im Bürosegment beobachtet, wo die