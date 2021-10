--------------------------------------------------------------------------------

UnternehmenSt Helier Jersey / Channel Islands -Atriums erste Transaktionen im Wohnimmobiliensektor sichern 650 Wohneinheiten inPolen um EUR 53 MillionenJersey, 6. Oktober 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:ATRS), (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die"Atrium Gruppe" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer und Verwalter vonEinkaufszentren und Wohnimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass sie ihreersten beiden Transaktionen im Wohnimmobiliensektor betreffend rund 650Wohneinheiten, die sich in Warschau und Krakau in Polen befinden, für insgesamtEUR 53 Millionen unterzeichnet hat. Atrium wird weitergehend in dieVermögenswerte investieren, um die höchsten Nachhaltigkeitsstandards zuerreichen und eine BREEAM-Zertifizierung zu erhalten.Beide Transaktionen werden voraussichtlich spätestens in der ersten Hälfte desJahres 2022 abgeschlossen und alle Wohnungen bis Ende 2022 bezugsbereit sein.Die Akquisitionen sind Teil der Diversifizierungsstrategie von Atrium, die dieSchaffung eines Portfolios von rund 5.000 Wohnungseinheiten bis Ende 2025 zumZiel hat.Die erste Immobilie befindet sich im Bezirk Wlochy im westlichen Teil vonWarschau. Der Gebäudekomplex mit 541 Wohnungen soll spätestens im zweitenQuartal 2022 fertiggestellt werden und richtet sich mit Wohnungen verschiedenerGrößen und Grundrissen sowohl an Berufseinsteiger als auch an junge Familien.Der wachsende Bezirk Wlochy liegt in der Nähe einer der Hauptstraßen Warschausund profitiert von einer Vielzahl an nahegelegenen öffentlichen Verkehrsmitteln.Dazu gehören direkte Zug- und Busverbindungen ins Warschauer Stadtzentrum sowiedie Nähe zu den wichtigsten umliegenden Autobahnen, dem internationalenFlughafen Warschau-Chopin und dem Bürozentrum im Gebiet von Mokotow. In dernäheren Umgebung gibt es zahlreiche Geschäfte, Einkaufs- undUnterhaltungszentren sowie Schulen, Kliniken und kulturelle Einrichtungen.Die zweite Immobilie soll in Krakau, der zweitgrößten Stadt Polens und einer derführenden Zentren des akademischen, wirtschaftlichen, kulturellen undkünstlerischen Lebens, entwickelt werden. Das Gebäude mit 109 Wohneinheiten sollebenfalls im ersten Quartal 2022 fertiggestellt werden.Die Immobilie befindet sich im Bezirk Krowodrza, im nordwestlichen Teil vonKrakau, einem der attraktivsten und begehrtesten Stadtteile. Dieses