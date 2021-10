Solarbranche auf Wachstumskurs

Berlin/München (ots) - Zum Restart des wichtigsten Branchentreffs für die neue

Energiewelt zeigt sich die Solarwirtschaft wachstumsstark und zuversichtlich /

Geschäftsklimaindex der Solarbranche auf konstant hohem Niveau / Für 2021

rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft erneut mit zweistelligen

Wachstumsraten / Von der nächsten Bundesregierung erhofft sich die Branche ein

Solar-Beschleunigungsgesetz



Zur Eröffnung der Messe The Smarter E Europe Restart 2021 in München blickt

Deutschlands Solarwirtschaft optimistisch in die Zukunft. "Wachsende Märkte und

ein deutlich gestiegenes Klimaschutzbewusstsein bei Verbrauchern, Wirtschaft und

auch in der Politik stimmen zuversichtlich. Wir erwarten, dass die nächste

Bundesregierung die Solarisierung deutlich beschleunigen wird", sagt Carsten

Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW). Zum

Restart der bis zum Freitag dauernden Messe werden über 400 Aussteller und rund

20.000 Besucher aus aller Welt auf dem Münchener Messegelände erwartet.





Die Investitionsbereitschaft in Photovoltaik und Speicher wächst seit Jahrenkräftig und das Geschäftsklima in der Solarbranche ist auf einem konstant hohenNiveau. Für 2021 rechnet der BSW erneut mit zweistelligen Wachstumsraten.Getrieben werde die Solartechnik-Nachfrage zunehmend auch durch die Verbreitungder Elektromobilität.Nach Informationen des Kraftfahrt-Bundesamtes waren 15 Prozent derPKW-Neuanmeldungen im August bereits reine E-Autos. Diese werden zu 70 Prozentdaheim betankt, immer häufiger mit selbst erzeugtem Solarstrom. Mit einerSolar-Speicher-Kombination könne der Bezug aus dem Stromnetz um bis zu 80Prozent reduziert werden. Der vom eigenen Dach geerntete und teilszwischengespeicherte Ladestrom sei nur halb so teuer wie Strom vomEnergieversorger, berechneten jüngst Marktforscher von EUPD Research aus Bonn.Von der neuen Bundesregierung erhofft sich die Solarbranche einSolar-Beschleunigungsgesetz in den ersten hundert Tagen nach derRegierungsbildung. Dieses müsse Investitionsbarrieren und Förderdeckelbeseitigen und das Erneuerbare-Energien-Gesetz an die jüngst verschärftenKlimaziele anpassen. Diese seien nur erreichbar, wenn die in Deutschlandinstallierte Solarstromleistung bis zum Ende der Legislaturperiode in etwaverdoppelt werde. Dies erfordere mindestens eine Verdreifachung desPV-Ausbautempos gegenüber heute und eine konsequente Mobilisierung von Gebäudenund Freiflächen für die Solarenergie-Erzeugung.Erfreut zeigte sich der BSW auch über jüngste Investitionen in die Erweiterungund in neue Solarfabriken in Deutschland. Greentech sei neben derDigitalisierung die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und die Resilienzdes Wirtschaftsstandorts Deutschland könne mithilfe Erneuerbarer Energiendeutlich gestärkt werden.In Deutschland sind bereits über 4,5 Million Solaranlagen zur Strom- oderWärmeerzeugung und über 375.000 Solarstromstromspeicher im Betrieb. Gemeinsamsparen sie jährlich nahezu 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid ein.Unsere aktuellen Pressegrafiken finden Sie in unserer Mediathek:http://www.solarwirtschaft.de/presse/mediathek/Hintergrund zur Messe:The smarter E Europe Restart 2021 und die vier parallel stattfindendenEnergiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-PowerEurope werden vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München durchgeführt.Hintergrund zur Messe The smarter E EuropeDie Innovationsplattform The smarter E Europe vereint vier Fachmessen -Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power sowie derenKonferenzen, die sich intensiv mit den Themen einer neuen Energieweltauseinandersetzen. The smarter E Europe ist damit Europas größteenergiewirtschaftliche Plattform und gilt als wichtigster Branchentreff für dieneue Energiewelt. Im vergangenen Jahr waren die Messen Corona-bedingtausgefallen.Über den Bundesverband Solarwirtschaft e. V.Der BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e. V. vertritt als Exklusivpartner derMessen Intersolar und ees Europe die Interessen einiger hundert Solar- undSpeicherunternehmen in Deutschland. Der Verband agiert als Informant, Beraterund Vermittler im Aktionsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Verbrauchern. Ersorgt für Investitionssicherheit in der Wachstumsbranche Solarenergie. WichtigeUnternehmen der Solar- und Speicherbranche - von Rohstofflieferanten undProduktionsfirmen über das Handwerk bis hin zu Betreibergesellschaften, Planernund Financiers - sind im BSW organisiert.PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:Bundesverband Solarwirtschaft e. V.EUREF Campus 1610829 Berlinmailto:presse@bsw-solar.deTel.: 030 2977788-30http://www.solarwirtschaft.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15347/5038804OTS: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.