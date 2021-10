BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für Q3 2021 / Wohn-Investmentmärkte mit Rekordumsatz weiter auf Kurs

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Die hohe Marktaktivität auf den Wohn-Investmentmärktenhat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Mit einem bundesweitenInvestitionsvolumen von gut 21,4 Mrd. EUR wurde ein neuer Rekordumsatz für dieersten drei Quartale aufgestellt und das bereits gute Vorjahresergebnis um über37 % übertroffen. Der zehnjährige Durchschnitt wurde sogar um stolze 70 %getoppt. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate."Damit zeigen sich die deutschen Wohnungsmärkte weiterhin mehr oder wenigerunbeeindruckt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Investoren sind nachwie vor überzeugt von einer positiven Entwicklung der Märkte, insbesondere inden großen deutschen Ballungsräumen. Unterstrichen wird diese Aussage auch durchden bisher größten Abschluss im laufendenden Jahr: Für rund 5 Mrd. EUR hatHeimstaden Bostad die deutschen Wohnungsbestände von Akelius in Berlin undHamburg mit zusammen gut 17.600 Wohneinheiten übernommen. Vor dem Hintergrundder politischen Rahmenbedingungen in der Hauptstadt ist dies eine durchausbemerkenswerte Transaktion. Insgesamt konnten in den ersten drei Quartalenbislang über 270 Verkäufe erfasst werden, von denen sich 33 Verkäufe imdreistelligen Millionenbereich bewegten", erläutert Christoph Meszelinsky,Geschäftsführer und Head of Residential Investment der BNP Paribas Real EstateGmbH.Neuer Umsatzrekord mit ProjektentwicklungenAufgrund der Verkäufe der Akelius-Bestände sowie der Übernahme von rund 15.000Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen durch das Land Berlin entfällt mit 69% der mit Abstand größte Teil des Umsatzes erwartungsgemäß aufBestandsportfolios. "Besonderes Interesse zeigten die Käufer außerdem am Erwerbvon Projektentwicklungen, die mit knapp 21 % einen auch im langjährigenVergleich hohen Anteil aufweisen. Besonders bemerkenswert ist dabei das absoluteVolumen. Mit über 4,4 Mrd. EUR wurde eine neue Bestmarke aufgestellt und derbisherige Rekord aus dem Jahr 2019 um fast 60 % überboten. Auf Sonderwohnformen(z. B. Mikroapartments, Studentenwohnen) entfallen weitere knapp 6 % (1,2 Mrd.EUR)", stellt Meszelinsky fest.Bei der Verteilung der Investmentumsätze auf die unterschiedlichen Größenklassenzeigt sich das aus den Vorjahren bekannte Bild: Etwa 69 % des Ergebnissesentfallen aufgrund der genannten Großdeals auf Verkäufe im dreistelligenMillionenbereich. Weitere knapp 14 % steuern Transaktionen zwischen 50 und 100Mio. EUR bei, die damit etwas stärker beteiligt sind als in den beidenVorjahren. Aber auch die Klassen zwischen 10 und 50 Mio. EUR kommen jeweils aufabsolute Werte deutlich über 1 Mrd. EUR und unterstreichen damit die große