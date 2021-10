FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch auf einen 15-monatigen Tiefstand gesunken. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1552 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1602 Dollar festgesetzt.

Eine erste Zinsanhebung seit sieben Jahren half dem Neuseeland-Dollar nicht. Die Notenbank des Landes stemmt sich mit einer ersten Zinserhöhung seit dem Jahr 2014 gegen die erhöhte Inflation. Zudem stellte sie weitere Anhebungen in Aussicht. Ein Grund für den strafferen Kurs dürfte auch der heißlaufende Immobilienmarkt sein.

Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Die Auftragseingänge in der Industrie gingen im August wesentlich stärker zurück als erwartet. Das Bundeswirtschaftsministerium führte die Nachfrageschwäche auch auf geringere Großaufträge und die Lage von Betriebsferien zurück. Der Rücksetzer folgt zudem auf teils deutliche Zuwächse in den Monaten zuvor.

In den USA veröffentlicht am Nachmittag der Dienstleister ADP seine monatlichen Daten vom Arbeitsmarkt. Sie gelten als Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung, dem große Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugeschrieben wird. Die Fed will bald ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe, die zur Konjunkturstützung aufgelegt wurden, zurückfahren./bgf/jsl/mis