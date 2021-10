Wiesbaden (ots) - Es ist einer der Mega-Trends des letzten Jahres: Die

Zweirad-E-Mobilität. Durch die Corona-Pandemie hat der Nachfrageboom nach

E-Bikes weiter stark zugenommen. Das spürte auch die Metz Mobility GmbH aus

Fürth, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen

E-Zweirädern spezialisiert hat. Den wachsenden Finanzierungsbedarf sichert Metz

Mobility dabei über A.B.S. Global Factoring.



Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Zweirad-E-Mobilität wurde Anfang

2021 in Fürth die Metz Mobility GmbH aus der Traditionsmarke Metz gegründet,

unter der das Unternehmen den Vertrieb für Premium E-Scooter und Pedelecs sowie

für die eigenen E-Komponenten für Zweiradhersteller bündelt. Die Philosophie des

Unternehmens lautet "hochwertige Produkte made in Germany"; dafür steht die

Marke Metz, die bereits seit über 80 Jahren in Deutschland elektronische

Produkte entwickelt und produziert. Ganz in diesem Sinne werden auch die E-Bikes

und E-Kleinstfahrzeuge per Hand in Fürth zusammengebaut und zeichnen sich durch

ihre Langlebigkeit und Reparabilität aus.







Verkehrskonzepte, Klimaschutz und die Lebensqualität in Städten sind aktuell in

aller Munde" berichtet Tobias Lorenz, Sales Director bei Metz Mobility.

"Bike-Leasing-Modelle, Dienstfahrradregelungen und die Förderprogramme für

Lastenräder einiger Kommunen, wie z.B. der Stadt Fürth, befügeln den Markt

zusätzlich. Aktuell steht die Metz Mobility daher vor der Herausforderung, den

Neukundenaufbau voranzutreiben und ein noch größeres Händlernetzwerk und

Händlerpartnerschaften für die Räder aufzubauen."



Trendprodukte brauchen eine nachhaltige Finanzierung



Dieser Neukundenaufbau geht mit einem hohen Kapitalbedarf einher. Daher hat sich

das Unternehmen, das ansonsten komplett eigenfinanziert ist und kein

Fremdkapital nutzt, dazu entschieden, aus eigenen Mitteln des laufenden Betriebs

das Working Capital zu generieren. Auch die weiteren Unternehmen des Konzerns,

zu dem Metz Mobility gehört, nutzen diese Art der Unternehmensfinanzierung

bereits seit fast 10 Jahren, um die Liquidität hochzuhalten. "Für uns ist

Factoring ein geeignetes Tool," begründet Tobias Lorenz die Entscheidung. "Oder

man kann es auch so ausdrücken:wir müssen nicht mehr 30 Tage oder länger auf das

Geld warten." Gerade beim Aufbau des Händlernetzwerkes ermöglicht ihm Factoring

Wettbewerbsvorteile, denn in der E-Bike-Branche sind lange Zahlungsziele üblich.

Durch den Verkauf der laufenden offenen Forderungen an A.B.S. Global Factoring

ist es für Metz Mobility jedoch möglich, den Händlern Zahlungsziele von bis zu

90 Tagen zu gewähren, ohne dabei auf eigene Liquidität verzichten zu müssen.

"Ein weiterer Vorteil stellt für uns das Outsourcen der Buchhaltungsprozesse und

des Mahnwesens dar. Das entlastet unsere eigenen Ressouren stark."



Eine fundierte Finanzplanung schafft die Basis für Erfolg



Bei Ihren Kundenbeziehungen legt die A.B.S. zudem Wert auf eine individuelle und

persönliche Betreuung. Das bestätigt auch Markus Wolf, Mitglied der

Geschäftsführung von A.B.S. Global Factoring: "Als mittelständisches,

inhabergeführtes Institut können wir gut nachvollziehen, wo die

Herausforderungen im Mittelstand liegen. Daher unterstützen wir unsere Partner

dabei, aus eigener Kraft zu wachsen und die strategische Unabhängigkeit ihrer

Unternehmenspolitik zu bewahren. Wir legen unsere Partnerschaften langfristig

und nachhaltig an." Und Tobias Lorenz ergänzt: "Gerade bei Neugründungen hilft

ein erfahrener Finanzierungspartner. Das zeigt auch eine Statistik des

Bundeswirtschaftsministeriums. 47% der Existenzgründer scheitern nicht daran,

dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung unzureichend waren, sondern vielmehr

daran, dass das Hauptaugenmerk der Unternehmensgründer überwiegend beim

operativen Tagesgeschäft lag und sich nicht genügend Zeit für das Controlling

insbesondere der Finanzplanung genommen wurde."



Pressekontakt:



A.B.S. Global Factoring AG

Mainzer Straße 97

65189 Wiesbaden

Tel: 0611 97710112

Mail: mailto:Sandra.klindworth@abs-ag.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117805/5038824

OTS: A.B.S. Global Factoring AG





"Gerade im E-Rad-Bereich erleben wir einen regelgerechten Boom, denn alternativeVerkehrskonzepte, Klimaschutz und die Lebensqualität in Städten sind aktuell inaller Munde" berichtet Tobias Lorenz, Sales Director bei Metz Mobility."Bike-Leasing-Modelle, Dienstfahrradregelungen und die Förderprogramme fürLastenräder einiger Kommunen, wie z.B. der Stadt Fürth, befügeln den Marktzusätzlich. Aktuell steht die Metz Mobility daher vor der Herausforderung, denNeukundenaufbau voranzutreiben und ein noch größeres Händlernetzwerk undHändlerpartnerschaften für die Räder aufzubauen."Trendprodukte brauchen eine nachhaltige FinanzierungDieser Neukundenaufbau geht mit einem hohen Kapitalbedarf einher. Daher hat sichdas Unternehmen, das ansonsten komplett eigenfinanziert ist und keinFremdkapital nutzt, dazu entschieden, aus eigenen Mitteln des laufenden Betriebsdas Working Capital zu generieren. Auch die weiteren Unternehmen des Konzerns,zu dem Metz Mobility gehört, nutzen diese Art der Unternehmensfinanzierungbereits seit fast 10 Jahren, um die Liquidität hochzuhalten. "Für uns istFactoring ein geeignetes Tool," begründet Tobias Lorenz die Entscheidung. "Oderman kann es auch so ausdrücken:wir müssen nicht mehr 30 Tage oder länger auf dasGeld warten." Gerade beim Aufbau des Händlernetzwerkes ermöglicht ihm FactoringWettbewerbsvorteile, denn in der E-Bike-Branche sind lange Zahlungsziele üblich.Durch den Verkauf der laufenden offenen Forderungen an A.B.S. Global Factoringist es für Metz Mobility jedoch möglich, den Händlern Zahlungsziele von bis zu90 Tagen zu gewähren, ohne dabei auf eigene Liquidität verzichten zu müssen."Ein weiterer Vorteil stellt für uns das Outsourcen der Buchhaltungsprozesse unddes Mahnwesens dar. Das entlastet unsere eigenen Ressouren stark."Eine fundierte Finanzplanung schafft die Basis für ErfolgBei Ihren Kundenbeziehungen legt die A.B.S. zudem Wert auf eine individuelle undpersönliche Betreuung. Das bestätigt auch Markus Wolf, Mitglied derGeschäftsführung von A.B.S. Global Factoring: "Als mittelständisches,inhabergeführtes Institut können wir gut nachvollziehen, wo dieHerausforderungen im Mittelstand liegen. Daher unterstützen wir unsere Partnerdabei, aus eigener Kraft zu wachsen und die strategische Unabhängigkeit ihrerUnternehmenspolitik zu bewahren. Wir legen unsere Partnerschaften langfristigund nachhaltig an." Und Tobias Lorenz ergänzt: "Gerade bei Neugründungen hilftein erfahrener Finanzierungspartner. Das zeigt auch eine Statistik desBundeswirtschaftsministeriums. 47% der Existenzgründer scheitern nicht daran,dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung unzureichend waren, sondern vielmehrdaran, dass das Hauptaugenmerk der Unternehmensgründer überwiegend beimoperativen Tagesgeschäft lag und sich nicht genügend Zeit für das Controllinginsbesondere der Finanzplanung genommen wurde."Pressekontakt:A.B.S. Global Factoring AGMainzer Straße 9765189 WiesbadenTel: 0611 97710112Mail: mailto:Sandra.klindworth@abs-ag.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117805/5038824OTS: A.B.S. Global Factoring AG