Der aus dem Fernsehen („Die Höhle der Löwen“) bekannte Technologie-Investor Frank Thelen hat kürzlich einen neuen Fonds gestartet. In diesem soll möglichst breit in Technologie-Aktien investiert werden, also auch in Aktien aus der Biotechbranche. Ein Kaufkandidat für den Fonds soll Gerüchten zufolge die Aktie von Fate Therapeutics (WKN: A1W50M) sein.Ganz oben auf der Homepage des Unternehmens liest man das Motto des Unternehmens: „One Cell. Many Fates.“, zu Deutsch: „Eine Zelle. Viele Schicksale.“. Dies spielt darauf an, dass sich aus einer einzigen Zelle Gutes aber auch Schlechtes, wie zum Beispiel Krebs, entwickeln kann. Bei Fate Therapeutics handelt es sich nun um ein Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung erstklassiger zellulärer Immuntherapien für Krebspatienten verschrieben hat.