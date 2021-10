Foto: finanzbusiness Großrazzia gegen Geldwäsche in drei Bundesländern Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 36 0 | 0 06.10.2021, 10:32 | Ermittler durchsuchten am Morgen Wohnungen und Büros in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Der Verdacht richtet sich gegen Mitglieder eines sogenannten Hawala-Netzwerkes.

