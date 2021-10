DEUTSCHE BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 10,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Unicredit von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,60 auf 15,00 Euro angehoben. Die Erwartungen an einen neuen Geschäftsplan, der bald erwartet werde, seien relativ hoch, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem wegen einer niedrigen Eigenkapitalrendite und einer stark schwankenden operativen Entwicklung sei die Aktie der Bank lange auf einem niedrigen Niveau gehandelt worden. Jetzt sei es an der Zeit für eine positivere Einschätzung./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.