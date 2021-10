Synlab hebt Erwartungen für 2021 an

Synlab hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 an. „Nach Abschluss unseres Forecasts für das Gesamtjahr und im Zusammenhang mit über den Erwartungen liegenden SARS-CoV-2 Testaktivitäten von Juli bis September, getrieben durch die Entwicklung der Delta-Variante, erhöhen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2021”, so das Unternehmen.Das Unternehmen stellt nun einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro in ...