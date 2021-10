Liechtenstein, 6. Oktober 2021 - iMaps Capital Markets (iMaps), eine Marke der europäischen White-Label-Emittentin iMaps ETI AG, ist mit einem neuen Investmentprodukt an der Börse Stuttgart gestartet: dem DeFi Income Strategy ETI (ISIN: DE000A3GTMK3). Gemeinsam mit der Vermögensverwaltung Belvoir Capital AG hat iMaps das Investmentprodukt in Form eines Exchange Traded Instruments aufgelegt. Es wird seit Anfang Oktober gehandelt und ist in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die Investmentstrategie des iMaps DeFi Income Strategy ETI ist ausschließlich auf den Kauf und die Bereitstellung von Liquidität in Stablecoins ausgerichtet. Dabei handelt es sich um Crypto-Vermögenswerte, die möglichst an eine bekannte Weltwährung wie den US-Dollar gekoppelt sind. Diese Stabelcoins werden im stark wachsenden Decentralised Finance (DeFi) Bereich in smart contracts eingebracht - es wird also Liquidität zur Verfügung gestellt, die schließlich zu Zinseinnahmen führt.

Decentralized Finance stellt eine Weiterentwicklung der Peer-to-Peer-Finanzierung dar. Anstatt auf Finanzintermediäre wie Banken als Mittler angewiesen zu sein, kommen auf DeFi Marktplätzen Smart Contracts - also digitale Verträge basierend auf Blockchain-Technologie - zur Anwendung. Angebot und Nachfrage werden damit durch einen Smart Contract zusammengeführt, ohne einen Intermediär zu benötigen.

Dabei werden die Zinserträge beim DeFi Income Strategy ETI von iMaps hauptsächlich im Automated Market Making, Staking und Lending generiert. Das Zertifikat wird keine Korrelation zum klassischen Kryptomarkt aufweisen. Es zielt also darauf ab, stetige Erträge bei sehr geringer Volatilität zu erzielen und eignet sich damit auch für Investoren, welche bislang vor Investments mit Kryptobezug zurückgeschreckt sind.