BERLIN (dpa-AFX) - Die RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" ist am Dienstagabend ungewöhnlich schwach in die sechste Staffel gestartet. Den "Kampf der Promipaare" wollten ab 20.15 Uhr 1,77 Millionen (7,4 Prozent) sehen, im Vorjahr waren es zum Auftakt noch 2,51 Millionen gewesen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Show allerdings auch diesmal immer noch stärkstes Format. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem TV-Moderator Mola Adebisi, Schauspielerin Jana Pallaske und "Unter uns"-Darsteller Lars Steinhöfel.

Zuschauerstärkste Sendung im Gesamtpublikum war die ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup, die 4,33 Millionen (15,5 Prozent) einschalteten. Im Anschluss guckten im Ersten 4,81 Millionen (17,5 Prozent) die Arztserie "In aller Freundschaft".