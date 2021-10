Frankfurt (ots) - Heute ist der "World Financial Planning Day" !



Dieser Aktionstag, der im Rahmen der World Investor Week stattfindet, wird nun

schon zum fünften Mal vom Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd.)

organisiert, dem internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®,

zu dem auch der FPSB Deutschland gehört.



In diesem Jahr legt der FPSB Deutschland zum World Financial Planning Day den

Fokus auf die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen:







zum virtuellen Presse-Roundtable am 18. November 2021



"Mein Mann ist meine Altersvorsorge". Haben Sie diesen Spruch auch schon einmal

gehört? Oder: "Seitdem wir verheiratet sind, gehört uns alles zusammen". Oder

noch haarsträubender: "Männer haben einfach mehr Durchblick, wenn es um Geld

geht". Selbst im 21. Jahrhundert sind solche und ähnliche Rollenklischees,

Irrtümer und Vorurteile noch zu hören und zu lesen. Höchste Zeit, damit

aufzuräumen.



"Tatsächlich sind Frauen heute immer noch finanziell durch Elternzeit,

Kindererziehung und den damit verbundenen beruflichen Einschränkungen

benachteiligt", sagt Lisa Hassenzahl, Vorstandsmitglied des Financial Planning

Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Die Folge sind zum Teil

gravierende Einbußen beim Vermögensaufbau und für den Ruhestand.



Anlässlich des heutigen "Weltfinanzplanungstages" will der FPSB Deutschland

Frauen dazu ermutigen, sich stärker mit den Themen Vermögensaufbau, Absicherung

und Altersvorsorge zu beschäftigen. Der Aktionstag, der im Rahmen der World

Investor Week stattfindet, wird vom Financial Planning Standards Board Ltd.

(FPSB Ltd.) organisiert, dem internationalen Dachverband der Certified Financial

Planner®, zu dem auch der FPSB Deutschland gehört. Er steht in diesem Jahr unter

dem Motto "Lebe heute. Plane für Morgen."



Unabhängigkeit auch durch Alterseinkommen



Ziel des FPSB ist es vor allem, den Verbrauchern den Nutzen einer

professionellen Finanzplanung nahezubringen und finanzielle Allgemeinbildung zu

vermitteln. "Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, dass sich insbesondere

Frauen häufig nicht intensiv genug mit den verschiedenen finanziellen Aspekten

beschäftigen", erläutert FPSB-Vorstand Iris Hoschützky und ergänzt: "Frauen

brauchen genau wie Männer finanzielle Unabhängigkeit durch eigenes Einkommen,

Vermögen und Alterseinkommen."



Der erste Schritt auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit ist Information.

"Denn wer nichts weiß, muss alles glauben und insbesondere Frauen möchten sich

vor einer Entscheidung gut informieren", so Hassenzahl. Sich mit den eigenen Seite 2 ► Seite 1 von 2



