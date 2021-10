ETH Zürich und Holcim stellen innovatives und nachhaltiges Bodensystem vor

Innovative Lösung senkt den CO2-Fussabdruck um bis zu 80%



Kohlenstoffarme und zirkuläre Vorteile durch ECOPact Plus, dem grünen Beton von Holcim



Pläne für die industrielle Produktion von vorgefertigten Bodenlösungen





Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zürich) und Holcim stellen heute ein innovatives, leichtes Bodensystem vor, das im Vergleich zu herkömmlichen Strukturen einen um 80% geringeren CO2-Fussabdruck aufweist. Dabei werden keine Kompromisse bei der Leistung eingegangen. Das Bodensystem wurde von der Block Research Group (BRG) an der ETH Zürich nach den Grundsätzen der Stärke durch Geometrie entwickelt. Das Nachhaltigkeitsprofil der Bodenplatten beruht auf dem intelligenten Design, bei dem 50% weniger Materialien verwendet werden, sowie ECOPact Plus, dem grünen Beton von Holcim, der einen um 33% geringeren CO2-Fussabdruck[1] aufweist sowie den grünen Zement von Holcim mit 20% recycelten Abbruchabfällen beinhaltet. Da herkömmliche Bodenplatten aus Stahlbeton 40% der Betonmasse von mittelhohen Gebäuden ausmachen, ermöglicht die Kombination von intelligentem Design mit grünen und kreisförmigen Baumaterialien nachhaltiges Bauen in grossem Massstab. Dieser Durchbruch in der nachhaltigen Fussbodenkonstruktion wird zum ersten Mal in der Innovationseinheit HiLo (High Performance, Low Emissions) beim NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies) in Dübendorf, Schweiz, umgesetzt.

Jan Jenisch, CEO von Holcim: "Dieses innovative Bodensystem stellt einen echten Durchbruch im nachhaltigen Bauen dar. Es ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie unsere wichtigsten Hebel zum Netto-Null-Gebäude zusammenwirken, um einen echten Unterschied zu machen: von grünem Beton über intelligentes Design bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Das Spannende daran ist, dass all diese Innovationen in einem Fussbodensystem zum Einsatz kommen, das in grossem Massstab eingesetzt werden kann. Angesichts des heutigen Bevölkerungswachstums und der Verstädterung rechnen wir damit, dass wir jedes Jahr zehn Milliarden Quadratmeter Fussboden bauen müssen, um bis 2050 zwei Milliarden zusätzliche Menschen in den Städten unterzubringen. Ich setze mich dafür ein, den Einsatz solcher Lösungen für grünes Bauen zu beschleunigen, damit unsere Städte für die Menschen und den Planeten funktionieren".