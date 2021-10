Mehr deutsche Unternehmen haben Meldestellen für Whistleblower

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Inzwischen haben beinahe zwei Drittel der deutschen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern eine Meldestelle für Fehlverhalten. In einer aktuellen Befragung gaben das 63,2 Prozent an, wie aus dem am Mittwoch in München vorgestellten Whistleblowing Report hervorgeht. Erstellt wurde er von der Fachhochschule Graubünden, die dafür in Zusammenarbeit mit der EQS Group 1239 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz befragt hat.

Im Vergleich der vier Länder liegt Deutschland dabei quasi gleichauf mit der Schweiz im Mittelfeld. In Großbritannien haben beinahe drei Viertel der Unternehmen eine solche Meldestelle, in Frankreich nur etwas mehr als die Hälfte. In Deutschland ist der Anteil seit der letzten Erhebung vor zwei Jahren um rund acht Prozentpunkte gestiegen.