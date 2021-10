SWR / Gesundheitsmagazin "Doc Fischer" startet mit Thema Herzinsuffizienz in zweite Staffel / "Doc Fischer" im SWR Fernsehen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Montag, 11. Oktober 2021, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen,

in der ARD Mediathek und auf Youtube



Das SWR Gesundheitsmagazin "Doc Fischer" im SWR Fernsehen mit der Ärztin und

Journalistin Dr. Julia Fischer präsentiert auch in der zweiten Staffel jeden

Montag neueste medizinische Erkenntnisse und Behandlungsmethoden . "Doc Fischer"

hilft bei der Orientierung im Bereich Ernährung und Fitness, gibt Tipps und

beantwortet Fragen der Zuschauer:innen . Auftakt mit den Themen Herzinsuffizienz

und Sport bei einer Krebstherapie am Montag , 11. Oktober , 20:15 bis 21 Uhr, im

SWR Fernsehen . Im Anschluss online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediath

ek.de/sendung/doc-fischer/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzI1/) , beim SWR

(https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/gesundheit/index.html) und auf Youtube

(https://www.youtube.com/watch?v=S-YoKvNu1v0) .



Rüstzeug dienen, um als aufgeklärte und kritische Patient:innen dem

Behandlungsprozess folgen und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Per

Mail an docfischer@SWR.de oder unter der Telefonnummer 0711 26 27 29 können

Zuschauer:innen vorab Fragen zu den Themen der Sendung stellen.



Herzinsuffizienz - eine Herzmuskelschwäche kann vererbt werden (11.10.)



Knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Herzinsuffizienz.

Dabei werden durch eine Schwächung des Herzmuskels Organe vermindert mit Blut

versorgt. Die Folge können Thrombosen oder Wassereinlagerungen sein. Neben

Vorerkrankungen wie Bluthochdruck spielen häufig genetische Ursachen eine Rolle.

"Doc Fischer" zeigt, wie eine Herzinsuffizienz erkannt werden kann und welche

neuen Forschungserkenntnisse es in Bezug auf die Vererbung von

Herzmuskelschwäche gibt.



Krebstherapie - gezielter Sport kann Nebenwirkungen deutlich lindern (11.10.)



Neueste Studien zeigen, dass gezielte Bewegung positive Effekte bei einer

Krebstherapie haben kann. Insbesondere die Behandlung von Nebenwirkungen ist mit

Sport ebenso erfolgreich wie mit Medikamenten. "Wir wissen heute, dass die

onkologische Trainings- und Bewegungstherapie ein wichtiger Nebenwirkungsmanager

ist. Das heißt, es ist die unterstützende Maßnahme, die gezielt an verschiedenen

Nebenwirkungen der medizinischen Therapie andocken kann, um diese entweder zu

verhindern oder vorhandene zu reduzieren", sagt Freerk Baumann, Professor für

Bewegungswissenschaft in der Onkologie der Uniklinik Köln. Doch Patient:innen

müssen die Kosten einer individuellen Bewegungstherapie privat übernehmen oder

an Studien zum Thema teilnehmen. Krankenkassen bezahlen derzeit nicht. "Das ist



