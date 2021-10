Hamburg (ots) -



- Einsteiger:innen wünschen sich Wertpapierinvestments mit kleinen Summen

- Großes Vertrauen in Bankberatung



Wissen und ein einfacher Einstieg - das bringt die Menschen an die Börse. Wer

bei der Geldanlage den Durchblick hat, wagt sich auch eher auf den Aktienmarkt.

Die Hälfte der Bundesbürger:innen fühlt sich beim Thema Geldanlage gut

informiert. Bei den Aktienbesitzer:innen gilt dies sogar für drei Viertel. Gegen

ein Aktieninvestment sprechen vor allem Ängste und Unsicherheiten. Dies sind

Ergebnisse der repräsentativen Studie "Aktienkultur in Deutschland", für die im

Juli und August 2021 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren online befragt

wurden.



Im Ganzen fühlen sich Aktienbesitzer:innen besser informiert als der

Durchschnitt der Bevölkerung. Den besten Kenntnisstand reklamieren 18- bis

24-jährige sowie 45- bis 54-jährige Aktionär:innen für sich mit Werten von mehr

als 80 Prozent. Zwischen Männern und Frauen zeigt sich dabei jedoch ein

deutlicher Unterschied. So glauben 84 Prozent der männlichen Investoren von

sich, dass sie den Durchblick bei Finanzthemen haben, bei Anlegerinnen sind es

nur 67 Prozent.









Was hält die Bürger:innen davon ab, in Aktien zu investieren? 22 Prozent

derjenigen, die noch keine Aktien besitzen, haben Angst, Geld zu verlieren. 17

Prozent fürchten, die falschen Aktien zu kaufen. 15 Prozent sind ratlos, welche

Aktien sie kaufen sollten, 12 Prozent trauen sich nicht. Diese Zahlen belegen,

wie groß die Unsicherheit noch ist. Ein Mehr an Wissen könnte eine Entscheidung

für ein Wertpapierinvestment befördern.



In kleinen Schritten auf das Parkett



Vielen wäre geholfen, wenn sie in kleinen Schritten und mit geringen Summen

einsteigen könnten. Dass viele Direktbanken und Broker dies ermöglichen, etwa in

Form von Wertpapiersparplänen, wissen längst nicht alle Bürger. 25 Prozent

würden eine Investition erwägen, wenn sie Aktien auch für überschaubare Summen

unter 100 Euro kaufen könnten. 18 Prozent würden günstige Gebühren begrüßen,

ebenso viele die Möglichkeit, eventuelle Verluste automatisch zu begrenzen. 17

Prozent würden zugreifen, wenn sie sich über die Bank bis zu einem gewissen Grad

gegen Wertverlust absichern könnten. Für 40 Prozent kommt ein Aktieninvestment

allerdings grundsätzlich nicht in Frage.



Bank ist Informationsquelle Nummer eins



Wenn es um die Aufklärung zum Thema Geldanlage und Aktien geht, kommt den Banken

eine wichtige Rolle zu. Sie sind die Informationsquelle Nummer eins für die

Deutschen, gefolgt von Freunden und Familie. Bei Aktienbesitzer:innen landen auf

Platz zwei hingegen Finanzfachmedien. Sie informieren sich auch eher über andere

Medien wie Online-News oder Social Media. Für alle Befragten ist der Bankberater

die wichtigste Vertrauensperson. Lediglich unter 25-Jährige haben ein noch

größeres Vertrauen zu ihrem Familien- oder Freundeskreis, wenn es um

Finanzinformationen geht.



Der Berichtsband mit sämtlichen Ergebnissen der Studie steht unter

http://www.aktion-pro-aktie.de zum Download bereit.



Über die Studie



Die bevölkerungsrepräsentative Studie "Aktienkultur in Deutschland" wurde im

Auftrag der "Aktion pro Aktie", einer gemeinsamen Initiative von comdirect,

Consorsbank, flatexDEGIRO und ING Deutschland, durchgeführt. Im Juli und August

2021 wurden von dem Marktforschungsinstitut Toluna 2.000 Deutsche online

befragt. Die Initiative führt seit 2017 regelmäßig Bevölkerungsbefragungen unter

Deutschen ab 18 Jahren zu ihren Geldanlagen sowie zu ihrem Kenntnisstand und

ihren Einstellungen gegenüber Aktien als Geldanlage durch.



Über die "Aktion pro Aktie"



"pro Aktie" ist eine Aktion führender deutscher Direktbanken: Die comdirect

bank, die Consorsbank, flatexDEGIRO und ING Deutschland machen sich mit der

"Aktion pro Aktie" stark für eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Studien,

Bildungsangebote, Veranstaltungen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie der

"Tag der Aktie" am 29.10.2021 leisten einen Beitrag dazu, das Thema stärker in

den Köpfen der Deutschen zu verankern und einen vorurteilsfreien und

aufgeklärten Umgang mit dem Thema Aktie zu fördern. Weitere Informationen unter

http://www.aktion-pro-aktie.de .



