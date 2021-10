JEFFERIES stuft SHELL A auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: SHELL A

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 19,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktien von Royal Dutch Shell von 1950 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seinen neuen Schätzungen für das dritte Quartal des Energiesektors berücksichtige er den angespannten Gasmarkt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daraus resultiere das erhöhte Ziel für den britischen Ölkonzern Shell./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 17:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.