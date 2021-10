DAX – Die 15.000er Marke ist Geschichte

Der DAX schaffte es gestern im nachbörslichen Handel noch bis 15.200 Punkte, leidet aber heute unter einem kräftigen Stimmungsumschwung am Markt: Nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart ging es weniger Minuten nach der Eröffnung zurück unter …

Im Anschluss machten die Bären direkt weiter Druck und so wurde bereits am Vormittag mit der Marke von 14.830 Punkten ein wichtiges Zwischenziel auf der Unterseite abgearbeitet. Richtung US-Eröffnung um 15:30 Uhr wären Erholungsversuche zurück über 14.900 Punkte daher keine große Überraschung.

Am Nachmittag muss sich dann zeigen, was die Wall Street aus diesen bärischen Vorgaben macht im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts am kommenden Freitag.

DAX in Punkten Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Autor: Henry Philippson