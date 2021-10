Projekt Alfa Romeo Giulia GTA erfolgreich beendet - alle 500 Fahrzeuge verkauft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Auf 500 Exemplare limitiertes Sondermodell an Alfa Romeo Fans in aller Welt

abgesetzt

- Das leistungsstärkste Serienfahrzeug in der Historie von Alfa Romeo ist schon

jetzt eine Ikone und ein Sammlerstück

- Das gesamte Projekt ist inspiriert von der Alfa Romeo Giulia GTA aus dem Jahr

1965, einem von Autodelta in Balocco entwickelten Homologationsmodell für den

Rennsport



Die Alfa Romeo Giulia GTA, die im Mai letzten Jahres vorgestellt wurde, ist in

jeder Hinsicht ein Sammlerfahrzeug. Die 500 nummerierten Exemplare sind

inzwischen an Kunden in der ganzen Welt verkauft, darunter auch eine

beträchtliche Anzahl nach China, Japan und Australien. Damit ist die Alfa Romeo

Giulia GTA ein kommerzieller Erfolg auf internationaler Ebene.







ein Projekt mit einem starken emotionalen Element. Die Alfa Romeo Giulia GTA ist

ein Sondermodell nicht nur für die Fans der Marke, sondern auch für alle

Liebhaber von Sportwagen im Allgemeinen. Als Alfa Romeo beschloss, ein

Sondermodell zum eigenen 110. Geburtstag zu konzipieren, fiel die Wahl sofort

auf die Giulia GTA von 1965. Das seinerzeit als Homologationsmodell für den

Einsatz im Motorsport konstruierte Coupé ist eines der kultigsten und

erfolgreichsten Fahrzeuge in der Geschichte von Alfa Romeo.



Alfa Romeo Giulia GTA von 1965 als Inspiration



Autodelta, in jenen Jahren die Rennsportabteilung von Alfa Romeo, entwickelte

1965 das Modell Giulia GTA in Balocco, damals wie heute Test- und

Entwicklungszentrum der Marke. Dort machte eine Mannschaft von engagierten

Mechanikern zahllose Überstunden, um ein heute ikonisches Modell in einen

siegreichen Rennwagen zu verwandeln.



Auch das Team, das die heutige Alfa Romeo Giulia GTA entwickelte, arbeitete auf

unkonventionelle Weise an dem Projekt, das ein denkwürdiges Kapitel der großen

Geschichte von Alfa Romeo wieder aufleben lässt. Die Ingenieure und Techniker

gingen das Projekt mit dem Codenamen "Monster" am selben Ort an, an dem schon

1965 die erste Alfa Romeo Giulia GTA entstand - in Balocco. Um dieses Erbe

zusätzlich zu ehren, trägt die aktuelle Alfa Romeo Giulia GTA stolz die gleiche

Plakette mit dem Autodelta-Logo. Die Alfa Romeo Giulia GTA von 1965 wurde in

einer Stückzahl von 500 Exemplaren hergestellt, die für die Zulassung für

Tourenwagen-Rennen in der sogenannten Gruppe 2 erforderlich war. Die gleiche

Anzahl exklusiver Exemplare der neuen Alfa Romeo Giulia GTA stand jetzt den Fans

der Marke zur Verfügung. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das Projekt Alfa Romeo Giulia GTA ist eine Geschichte von echter Leidenschaft,ein Projekt mit einem starken emotionalen Element. Die Alfa Romeo Giulia GTA istein Sondermodell nicht nur für die Fans der Marke, sondern auch für alleLiebhaber von Sportwagen im Allgemeinen. Als Alfa Romeo beschloss, einSondermodell zum eigenen 110. Geburtstag zu konzipieren, fiel die Wahl sofortauf die Giulia GTA von 1965. Das seinerzeit als Homologationsmodell für denEinsatz im Motorsport konstruierte Coupé ist eines der kultigsten underfolgreichsten Fahrzeuge in der Geschichte von Alfa Romeo.Alfa Romeo Giulia GTA von 1965 als InspirationAutodelta, in jenen Jahren die Rennsportabteilung von Alfa Romeo, entwickelte1965 das Modell Giulia GTA in Balocco, damals wie heute Test- undEntwicklungszentrum der Marke. Dort machte eine Mannschaft von engagiertenMechanikern zahllose Überstunden, um ein heute ikonisches Modell in einensiegreichen Rennwagen zu verwandeln.Auch das Team, das die heutige Alfa Romeo Giulia GTA entwickelte, arbeitete aufunkonventionelle Weise an dem Projekt, das ein denkwürdiges Kapitel der großenGeschichte von Alfa Romeo wieder aufleben lässt. Die Ingenieure und Technikergingen das Projekt mit dem Codenamen "Monster" am selben Ort an, an dem schon1965 die erste Alfa Romeo Giulia GTA entstand - in Balocco. Um dieses Erbezusätzlich zu ehren, trägt die aktuelle Alfa Romeo Giulia GTA stolz die gleichePlakette mit dem Autodelta-Logo. Die Alfa Romeo Giulia GTA von 1965 wurde ineiner Stückzahl von 500 Exemplaren hergestellt, die für die Zulassung fürTourenwagen-Rennen in der sogenannten Gruppe 2 erforderlich war. Die gleicheAnzahl exklusiver Exemplare der neuen Alfa Romeo Giulia GTA stand jetzt den Fansder Marke zur Verfügung.