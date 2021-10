SMA Solar zeigt Auflösungserscheinungen!

SMA Solar-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund fünf Prozent günstiger. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 34,00 EUR. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Die Aussichten haben sich durch diesen Rücksetzer klar verschlechtert. Denn SMA Solar hat eine wichtige Unterstützung gerissen. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 35,04 EUR am 35,04. 35,04X. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 44,20 EUR. Langfristig gelten für SMA Solar demanch Abwärtstrends. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 38,51 EUR notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

