Guardbox Doch kein Neuzugang an der Börse Nachrichtenquelle: 4investors | 06.10.2021, 12:07 | | 20 0 | 0 06.10.2021, 12:07 |



Weiterlesen auf 4investors.de Mit der Guardbox SE sollte es eigentlich einen Neuzugang im Freiverkehr an der Berliner Börse geben. Am heutigen Mittwoch - so die gestern noch vom Unternehmen kommunizierten Planungen - sollte die Aufnahme der Notierung der 1,78 Millionen Aktien der Holding-Gesellschaft starten. Eigentlich wollte man sogar schon 2020 an die Börse gehen. Kurse für die Guardbox Aktie sucht man bisher aber vergebens. Das hat einen Grund: Wie die ...

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer