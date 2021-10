Smappee führt eine Reihe einzigartiger intelligenter EV-Ladelösungen in Deutschland ein

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Das belgische Cleantech-Unternehmen Smappee stellt heute auf derMesse "The Smarter E Europe" die Smappee EV Line auf dem deutschen Markt vor.Die preisgekrönten intelligenten Ladestationen bieten intelligentes Laden vonElektroautos mit dynamischem Lastausgleich, optimierter Solar- undOff-Peak-Ladung und Echtzeit-Einblick in Ladevorgänge und Kosten. Die Lösung vonSmappee berücksichtigt alle Aspekte des elektrischen Fahrens für private alsauch für geschäftliche Nutzer. Zusätzlich wird eine vollständige Plattform fürdas Ladungsmanagement als auch ein Zahlungsdienste angeboten. Außerdem kündigtSmappee die Einführung der Smappee EV Base Ultra an, ein schnelles160-kW-Gleichstromladegerät, das sich modular in das Smappee-Ökosystem einfügt.Somit bieten die Ladelösungen von Smappee einen einzigartigen Lastausgleich fürdas AC- und DC-Laden an, was ein noch intelligenteres und energieeffizienteresLaden von Elektroautos erlaubt."Die Einführung von intelligenten Ladelösungen war für uns ein logischernächster Schritt", sagte Stefan Grosjean, CEO von Smappee. "Unsere Mission istes, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, energieeffizienter zu werden. ImLaufe der Jahre haben wir ein Ökosystem aus Hardware, Software undDrittanbieter-Integrationen aufgebaut, das dies auf einfache und finanzielllohnende Weise ermöglicht. Die innovativen Produkte von Smappee bieten eineAntwort auf die komplexen Energieprobleme, die durch ( neue Marktentwicklungenwie) die Zunahme der Elektromobilität und die Einführung von Spitzentarifen undintelligenten Zählern entstehen. Unser Netzwerk von Servicepartnern installiertunsere Produkte in ganz Europa. Sie gewährleisten die letzte Meile und denSupport für die Endverbraucher vor Ort. Dies ist ein erfolgreicher Ansatz, denwir auch bei unseren neuen intelligenten Ladelösungen fortsetzen werden, da sieunseren Partnern neue Möglichkeiten für den Ausbau ihres Geschäfts bieten."Einzigartiges, zukunftssicheres und intelligentes Laden von ElektroautosDie Smappee EV Line-Ladestationen bieten einen intelligenten Ladeprozess vonElektroautos, die auf dem Markt einzigartig ist. Sie sind mit einem dynamischenLastausgleich für einen autonomen Überlastungsschutz und optimierte Solar- undOff-Peak-Ladung ausgestattet. Dank des Lastausgleichs für AC- und DC-Ladungkönnen Besitzer von Ladestationen mehr Kunden bedienen und so ihre Ladeeinnahmenoptimieren. Mit der EV Line sind Sie für die Zukunft gerüstet - dankautomatischer Over-the-Air-Updates für neue Funktionen und der einfachenErweiterbarkeit mit dem restlichen Smappee-Ökosystem.Eine umfassende Plattform für Ladestationen und Unternehmen