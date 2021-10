Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Post will die Briefpreise zum Jahreswechsel um 5 Cent erhöhen. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit.Grundlage sei eine beabsichtigte Entscheidung der Bundesnetzagentur. Demnach kann die Post den Durchschnittspreis aller "dem Verfahren unterliegenden Produkte" voraussichtlich um 4,6 Prozent erhöhen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur sollen die Produkte Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibrief zum 1. Januar 2022 jeweils 5 Cent teurer werden. So soll beispielsweise das Porto für den Standardbrief von 80 auf 85 Cent steigen.