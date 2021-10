Else Nutrition spendet in Partnerschaft mit Rouses Markets seine pflanzliche Kindernahrung für die Bewältigung der Notsituation nach dem Hurrikan „Ida“

„Die Gemeinschaft von New Orleans inspiriert uns zutiefst“, sagt Hamutal Yitzhak, Mitbegründerin und CEO von Else Nutrition. „Ihre Standhaftigkeit und ihr Durchhaltevermögen in dieser schweren Zeit sind erstaunlich. Naturkatastrophen wie Wirbelstürme haben sehr spürbare Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung. Eltern sollten niemals daran gehindert werden, ihren Familien gesunde, nahrhafte Mahlzeiten oder Snacks bereitzustellen. Unser Team hielt es für wichtig, sich hier zu engagieren, und ich bin stolz, dass wir das getan haben. Ich halte andere Marken dazu an, dasselbe zu tun“, so Frau Yitzhak weiter.

Das in Familienbesitz befindliche und seit 1960 bestehende Unternehmen Rouses Markets beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und betreibt 65 Supermärkte in Louisiana, Mississippi und Alabama. CEO Donny Rouse leitet das Unternehmen in dritter Generation. Getreu den lokalen Wurzeln der Familie und des Unternehmens, stellt Rouses Markets Lokales und Gemeinschaft in den Mittelpunkt, indem es ortsansässige Mitarbeiter einstellt, einzigartige lokale Produkte anbietet, andere lokale Geschäfte sowie örtliche Landwirte und Fischer unterstützt und einen Beitrag für jede Gemeinde leistet, in der das Unternehmen tätig ist.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Elses pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder wurde auf Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung kürzlich zum Topseller Nr. 1 erklärt Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children‘s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children‘s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.