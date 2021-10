Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Investmentmarkt für Handelsimmobilien - Q3 2021

Wettrennen um Nahversorgungsimmobilien - Supermärkte inzwischen deutlich teurer als Shopping-Center

Transaktionsvolumen von 6,0 Mrd. Euro (- 36 % gegenüber Vorjahresperiode)

Supermärkte und Fachmarktzentren vereinen mehr als die Hälfte des Volumens auf sich

Konversionsobjekte bei Opportunisten und Projektentwicklern begehrt

Weitere Renditekompression für Nahversorgungsformate absehbar

Der Investmentmarkt für Handelsimmobilien kann auf das umsatzstärkste Quartal seit Beginn der Pandemie zurückblicken. Zwischen Juli und September wechselten Immobilien mit einem Volumen von 2,7 Mrd. Euro den Eigentümer. In Summe betrug das Transaktionsvolumen im bisherigen Jahresverlauf damit ca. 6,0 Mrd. Euro, was gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Rückgang von 36 % bedeutet. "Der Markt ist relativ deutlich zweigeteilt: Auf der einen Seite stehen Nahversorgungsimmobilien aller Art, die so viel Investoreninteresse auf sich ziehen wie nie zuvor. Auf der anderen Seite stehen Handelsimmobilien, die bei risikoaversen Investoren nur unter besonderen Rahmenbedingungen Akzeptanz finden", berichtet Jörg Krechky, Head of Retail Investment Services Germany bei Savills.

Je zwei klare Gewinner- und Verlierersegmente in der Gunst der Investoren

Mit Blick auf das Transaktionsgeschehen der letzten zwölf Monate gibt es je zwei klare Gewinner- und Verlierersegmente, die für diese Zweiteilung exemplarisch stehen: Supermärkte und Discounter kamen auf einen Anteil am Transaktionsvolumen von 31 % - das ist nahezu doppelt so viel wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (16 %). Ein ähnlich hoher Volumenanteil entfiel auf Fachmarktzentren/-agglomerationen (26 %), der damit ebenfalls recht deutlich über dem 5-Jahres-Mittel liegt (21 %). Eine umgekehrte Entwicklung nahmen Kauf-/Warenhäuser und Shopping-Center: Beide büßten in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem 5-Jahres-Mittel massiv an Umsatzanteil ein: Bei Erstgenannten schrumpfte der Anteil von 16 % auf 4 %, bei Shopping-Centern von 15 % auf 6 %. Vor allem bei Supermärkten resultierte dies in einer weiteren Renditekompression. Per Ende September lag die Spitzenrendite bei 3,7 %. Innerhalb von einem Jahr ist sie damit um 100 Basispunkte gesunken und Supermärkte sind damit inzwischen in der Spitze erheblich teurer als Shopping-Center, deren Spitzenrendite unverändert bei 5 % liegt. Fachmarktzentren sind in der Spitze ähnlich teuer wie Supermärkte, hierzu zählen aber ausschließlich nahversorgungsorientierte Zentren. Das Renditeniveau von stärker auf den Textileinzelhandel ausgerichteten Fachmarktzentren ähnelt jenem von Shopping-Centern.