Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-6-Büromärkte Deutschland Q3 2021

Top-6-Bürovermietungsmärkte Q3 2021

Mieten bleiben auf Höchstständen, obwohl Leerstand weiter steigt

Flächenumsatz im 3. Quartal 40 % über Vorjahreswert und 11 % unter 5-Jahres-Mittel

Leerstand steigt leicht auf 4,0 %, trotzdem steigen auch Mieten leicht

Viele Projektanmietungen und kurz laufende Verträge

Während die deutsche Wirtschaft zuletzt an Aufschwungdynamik eingebüßt hat, setzte sich der Erholungskurs an den Top-6-Büromärkten im 3. Quartal des laufenden Jahres fort. Der Flächenumsatz lag zwischen Juli und September bei 790.000 m². Dieser Wert liegt zwar noch 11 % unter dem 5-jährigen Durchschnitt, zugleich aber mehr als 40 % über dem Umsatz des Vorjahresquartals. Der Leerstand nahm wie erwartet leicht zu, trotzdem blieben die Mieten in Summe stabil. "Immer mehr Unternehmen, vor allem aus dem Klein- und Mittelstand, haben ihre Zurückhaltung bei Anmietungsentscheidungen abgelegt. Das äußert sich in einer steigenden Zahl von Gesuchen und auch Mietabschlüssen. Auch die großen Unternehmen haben zunehmend Klarheit darüber, welche Art von Bürofläche sie sich künftig wünschen und wo diese sein soll und platzieren entsprechende Gesuche am Markt", berichtet Jan-Niklas Rotberg, Head of Office Agency Germany bei Savills.

Flächenumsatz erholt sich, Leerstand steigt weiter

In Summe über die ersten drei Quartale 2021 belief sich der Flächenumsatz auf ca. 2,0 Mio. m², was gegenüber der Vorjahresperiode einen Anstieg von 14 % bedeutet. Einzig in Düsseldorf und München lagen die Umsätze noch geringfügig unter ihren Vorjahreswerten. Die Leerstandrate lag per Ende September über alle Top-6-Märkte hinweg bei 4,0 %, was einen Zuwachs von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet. Am höchsten ist der Leerstand dabei in Düsseldorf (7,0 %), am niedrigsten in Berlin (2,3 %). Seit Beginn der Pandemie ist der Büroflächenleerstand um gut 700.000 m² gestiegen.