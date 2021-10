Mydecine präsentiert auf der KCSA Psychedelics Virtual Investor Conference am 14. Oktober

DENVER, 6. Oktober 2021 – Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) („Mydecine“ oder „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Behandlung von psychischen Störungen und Suchterkrankungen konzentriert, gab heute bekannt, dass Josh Bartch, CEO von Mydecine, an der KCSA Psychedelics Investor Conference teilnehmen wird, die am 13. und 14. Oktober 2021 unter VirtualInvestorConferences.com stattfindet.

Herr Bartch wird seine Präsentation am Donnerstag, den 14. Oktober, um 13:30 Uhr ET live halten. Melden Sie sich hier zur Teilnahme an.

Wenn Sie weitere Informationen über die Konferenz wünschen oder ein persönliches Treffen mit dem Management von Mydecine vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an KCSA Strategic Communications unter MYCO@kcsa.com.

Über Virtual Investor Conferences

Virtual Investor Conferences (VIC), die führende proprietäre Konferenzreihe für Investoren, bietet ein interaktives Forum, in dem börsennotierte Unternehmen direkt mit Investoren in Kontakt treten und ihnen Präsentationen vorstellen können.

Virtual Investor Conferences ist eine Echtzeitlösung für die Einbindung von Anlegern und bildet Teil der Suite von Investor-Relations-Dienstleistungen der OTC Market Group, die speziell für einen effizienteren Zugang zu Anlegern entwickelt wurden. Virtual Investor Conferences reproduziert das Erscheinungsbild und die Atmosphäre von Investorenkonferenzen vor Ort, da VIC-Veranstaltungen modernste Konferenztechnik mit Funktionen für die Investorenkommunikation sowie einem umfassenden globalen Netzwerk an Anlegern vereinen.

Besuchen Sie www.virtualinvestorconferences.com, um mehr über VIC und VIC-Veranstaltungen zu erfahren.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO:MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Biopharma-Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Behandlung von psychischen Störungen und Suchtkrankheiten zu revolutionieren. Mydecine Innovations Group wurde 2019 mit dem Leitgedanken gegründet, dass im Bereich der psychischen Gesundheit und der therapeutischen Behandlung ein erheblicher ungedeckter Bedarf und ein Mangel an Innovationen vorherrschen. Mydecine Innovations Group widmet sich der effizienten Entwicklung von innovativen Therapeutika zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen, Angstzuständen, Suchtkrankheiten und anderen psychischen Störungen. Im Geschäftsmodell des Unternehmens werden klinische Studien und Datenergebnisse, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf Therapien auf Psychedelika-Basis kombiniert, die von neuartigen Wirkstoffen mit differenziertem therapeutischem Potenzial untermauert sind. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Experten, die sich allesamt durch die Einhaltung der Best Practices auszeichnen, will Mydecine Innovations Group die Entwicklung neuer Medikamente über ihre Plattformen auf verantwortungsvolle Weise beschleunigen, um psychische Störungen wirksam zu behandeln und schließlich die Art und Weise, wie wir diese betrachten, zu verändern. Die Zielvorstellung von Mydecine Innovations Group besteht darin, die derzeitige Lücke zwischen dem aktuellen Versorgungsangebot des Gesundheitswesens für psychische Erkrankungen und den Bedürfnissen der Patienten zu schließen. Der Hauptsitz von Mydecine Innovations Group befindet sich in Denver (Colorado, USA); das Unternehmen betreibt auch eine internationale Niederlassung in Leiden (Niederlande).