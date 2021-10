DEUTSCHE BANK stuft Synlab auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Synlab

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem besser als erwarteten dritten Quartal sei der Ausblick wegen der starken Nachfrage nach Corona-Testlösungen angehoben worden, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die höheren Ziele für den Umsatz und den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) seien in den Markterwartungen aber schon vollständig enthalten./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.