Energieberatung für Ford-Händler übertrifft Erwartungen (FOTO)

- Mit dem ecoistics.EffNaNet Programm bietet Ford seit 2018 als erster

Autohersteller seinen Händlern eine Energieberatung an

- Aufgrund der Corona-Pandemie wird das ursprünglich auf drei Jahre angelegte

und vom Bund geförderte Programm verlängert

- Mit den bereits umgesetzten und genehmigten Maßnahmen übertrifft das Programm

die ursprüngliche Zielsetzung: Die teilnehmenden Händler an mehr als 200

Standorten vermeiden damit mehr als 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr

- Wenn zudem die geplanten Maßnahmen umgesetzt sind, vor allem die

Installationen von Photovoltaik-Anlagen, wird sogar eine Vermeidung von rund

17.000 Tonnen CO2 erreicht

- Die Initiative Energieeffizienz und Klimaschutz-Netzwerke hat das

Ford-Programm aus mehr als 300 Projekten in die Top 3 gewählt



Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten strategischen Unternehmensziele von

Ford. Bis 2050 will der Automobilhersteller CO2-neutral sein. Diese Zielsetzung

geht weit über eine elektrifizierte Fahrzeugflotte hinaus. Sie umfasst sämtliche

Unternehmensbereiche von der Produktentwicklung über die Fahrzeugfertigung bis

zum Vertrieb. Und auch die Ford-Händler werden miteinbezogen.







Energieberatungsprojekt initiiert - das ecoistics.EffNaNet Programm. In

Kooperation mit dem ecoistics.institute I dr. gregor weber beraten

ausschließlich vom Bund akkreditierte Energieauditoren die teilnehmenden

Ford-Händler an mehr als 200 Standorten. EffNaNet steht dabei für Effizienz- und

Nachhaltigkeitsnetzwerk.



Zunächst erfassen die Berater den Energieverbrauch und die dadurch verursachten

Kosten. Anschließend werden konkrete und auf die unterschiedlichen

Voraussetzungen der Händler angepasste Schritte umgesetzt, um beides zu senken.

Die staatlich geförderte Beratung hilft den Ford-Partnern auch dabei, sämtliche

Gesetzesanforderungen zu erfüllen und so Bußgelder zu vermeiden. Elementarer

Teil des Projekts ist der Netzwerkgedanke. Die Händler treffen sich regelmäßig

in kleinen Gruppen und tauschen sich untereinander über die umgesetzten

Maßnahmen sowie weitere Einsparpotenziale aus und profitieren so von den

Erfahrungen der anderen Partner-Betriebe.



Für dieses Konzept hat die Ford-Energieberatung schon mehrere Auszeichnungen

erhalten. Nachdem sie bereits vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung

ausgezeichnet und mit dem Deutschen Industriepreis prämiert wurde, hat nun auch

die Initiative Energieeffizienz und Klimaschutz-Netzwerke der Bundesregierung

und der Wirtschaft das Ford-Programm zu einem der drei besten von mehr als 300

