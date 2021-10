LTI hat die Kubernetes on Microsoft Azure Erweiterte Spezialisierung erlangt

Die Spezialisierung ist ein Beleg für die Fähigkeiten von LTI bei der Anwendungsmodernisierung

MUMBAI, Indien, 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat die Kubernetes on Microsoft Azure Erweiterte Spezialisierung erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt das fundierte Wissen, die umfassende Erfahrung und die nachgewiesene Kompetenz eines Lösungspartners bei der Bereitstellung und Verwaltung von Produktions-Workloads in der Cloud unter Verwendung von Containern und der Verwaltung von gehosteten Kubernetes-Umgebungen in Microsoft Azure.

Nur die Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf den Kundenerfolg und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter erfüllen sowie eine Prüfung ihrer Container-basierten Workload-Bereitstellungs- und -Verwaltungspraktiken durch einen Dritten bestehen, erhalten die Kubernetes on Azure Erweiterte Spezialisierung.