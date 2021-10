Fazit

Ein nachhaltiger Kursanstieg über die aktuelle Abwärtstrendlinie sowie das Niveau von mindestens 11,10 Euro könnte in der E.ON-Aktie Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 11,42 Euro freisetzen, ein weiteres Ziel darüber läge sogar bei 11,56 Euro. Hierfür könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD7L9V zum Einsatz kommen und verspricht bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Renditechance von 25 Prozent. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 2,09 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den EMA 50 bei 10,82 Euro vorerst nicht überschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,33 Euro ab.