Mönchengladbach (ots) - Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat sich einemDieselverfahren insofern auf der Seite geschädigter Verbraucher imDieselabgasskandal positioniert, als dass die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelungbereits allein ausreicht, um Schadenersatz wegen vorsätzlicher sittenwidrigerSchädigung zu begehren.Könnte das eine Wende im Dieselabgasskandal der Daimler AG rund um dieMotorgruppe OM651 mit der Abgasnorm Euro 5 sein? Das Oberlandesgericht Frankfurtam Main (Urteil vom 15.09.2021, Az: 3 U 36/21) hat ein entsprechendesDieselverfahren an das Landgericht Frankfurt am Main (Az.: 2-08 O 244/20)zurückverwiesen.

"Das Berufungsurteil ist sehr verbraucherfreundlich. Zwar werden dieZinszahlungen im Rahmen des Schadensersatzes auf einen Maximalbetrag beschränkt,aber dafür positioniert sich das Oberlandesgericht Frankfurt am Main bei derBewertung illegaler Abschalteinrichtungen sehr verbraucherfreundlich. Denn dassder Bundesgerichtshof zuletzt vier Revisionen wegen der Verwendung vonThermofenstern an das jeweilige Oberlandesgericht zurückverwiesenbeziehungsweise abgewiesen hat, bedeutet nicht ansatzweise, dass derDieselabgasskandal der Daimler AG damit im Sinne des Herstellers beendet ist",sagt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr.Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ).Die Kanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemenund hat sich auf die Beratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert.Dr. Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde und renommierterRechtsberater in sämtlichen Verbraucherschutzthemen.Beim Thermofenstern handelt es sich um eine temperaturabhängige Abgasreinigungin Dieselfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz. Aber Thermofenster allein begründennoch keinen Schadenersatzanspruch, hat der Bundesgerichtshof herausgestellt.Diese Auffassung vertritt auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Zugleichargumentieren die Richter sehr verbraucherfreundlich hinsichtlich derzusätzlichen Verwendung der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung."Durch die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung wird bekanntlich dieAbgasreinigung im Prüfbetrieb heruntergeregelt, um während des Prüfzyklus dieGrenzwerte einzuhalten. Im Gegensatz dazu kann das streitgegenständlicheFahrzeug im Realbetrieb die Stickoxidemissionen gerade nicht einhalten. Damitwird diese Technologie eindeutig als unzulässige Abschalteinrichtungidentifiziert", beschreibt Verbraucherschutzanwalt Dr. Gerrit W. Hartung.Aus dieser Beobachtung folgt für das Gericht, dass die Verwendung derKühlmittel-Solltemperatur-Regelung auf eine bewusste und gewollte Programmierungder Software, um die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand zubeachtet, aber im Straßenverkehr zu überschreiten, auf eine Prüfstandserkennunghinweise. Das wäre laut Gericht nicht nur objektiv, sondern auch subjektivsittenwidrig."Der große Vorteil für Verbraucher ist, dass Vorträge zu diesem Thema nicht ohneweiteres als ins Blaue hinein abgewiesen werden können. Selbst einesubstantiierte Erwiderung der Beklagten kann einen Kläger als technischen Laiennicht dazu zwingen, den gegnerischen Vortrag beispielsweise mittelsprivatsachverständiger Hilfe zu widerlegen", sagt Dieselexperte Dr. Gerrit W.Hartung. Dabei verweist er auf die vielbeachtete Entscheidung desBundesgerichtshofs vom 28. Januar 2020, die er mit einem kooperierendenBGH-Anwalt erstritten hat. Danach können Schadensersatzansprüche im Abgasskandalgegen die Daimler AG von einem Gericht nicht einfach als Behauptungen "ins Blauehinein" abgewiesen werden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main bezieht sichausdrücklich auf dieses bahnbrechende Urteil.Für geschädigte Verbraucher hat dieses Revisionsverfahren erhebliche Vorteile imDieselabgasskandal der Daimler AG rund um die Motorgruppe OM651 mit derAbgasnorm Euro 5. Daimler verteidigt sich zwar gern mit dem Hinweis, dieKühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung sei nicht nur auf dem Prüfstand, sondernauch auf der Straße aktiv, verkennt hier aber die Tatsache, dass dies auf derStraße nur theoretisch zutrifft. Wegen der Kühlmittel-Soll-Temperaturregelungunterliegen bereits viele Fahrzeuge der Daimler AG offiziellen Rückrufen desKraftfahrt-Bundesamt. Damit eröffnet das Oberlandesgericht Frankfurt am Mainneue Möglichkeiten für erfolgreiche Schadenersatzklagen gegen die Daimler AG.Pressekontakt:Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbHDr. Gerrit W. HartungHumboldtstraße 6341061 MönchengladbachTelefon: 02161 68456-0E-Mail: mailto:kanzlei@hartung-rechtsanwaelte.deInternet: http://www.hartung-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135256/5039219OTS: Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH