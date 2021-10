BioRiver kürt drei innovative Therapie- und Diagnose-Ansätze als Gewinner des Biotech-Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2021

Die Platzierten sind DNTOX (1. Preis), HBOX (2. Preis) und PRAMOMOLECULAR (3. Preis).

Düsseldorf/Bergisch Gladbach, 06. Oktober 2021: Zum achten Mal in Folge zeichnete der jährlich ausgeschriebene Start-up-Wettbewerb für Life Science und Biotech-Gründer, BioRiver Boost!, am 1. Oktober 2021 die besten Start-up-Unternehmen der Branche aus. Drei glückliche Gewinnerteams konnten sich über eine Auszeichnung freuen: DNTOX wurde mit dem 1. Platz als bestes Start-Up 2021 ausgezeichnet. Die zweiten und dritten Plätze belegten HBOX aus Aachen und die PRAMOMOLECULAR aus Berlin. Im Rahmen einer gelungenen und als hybrides Format durchgeführten Veranstaltung bewertete die Expertenjury nach kurzen Präsentationen und jeweils anschließender Fachdiskussion das jeweils beste Geschäftsmodell. Als Preis erhalten die drei Siegerteams einen auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Workshop zur Unternehmensentwicklung sowie Marketingunterstützung und den Zugang in das BioRiver-Netzwerk.

Seit 2014 veranstaltet der Branchenverband BioRiver den Wettbewerb für Life Science Gründer, BioRiver Boost!. "Ich bin sehr stolz auf diese Veranstaltung, die Jahr für Jahr steigende Bewerberzahlen zeigt und Start-ups eine eigene Plattform bietet, um sich mit Experten aus der Industrie zu treffen und frühzeitig Feedback in der Unternehmensentwicklung einzuholen", so Dr. Frauke Hangen, Geschäftsführerin des BioRiver e. V. "Darüber hinaus bietet BioRiver Boost! aber auch Vertretern aus der Life Science Industrie und Investoren die Möglichkeit, die Menschen und Ideen hinter den Neugründungen kennenzulernen und mit fachlicher Beratung in ihrer weiteren Unternehmensentwicklung zu unterstützen."