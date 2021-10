Mynaric nominiert Raumfahrtveteran Hans Königsmann als neues Aufsichtsratsmitglied

LOS ANGELES, Kalifornien, 6. Oktober 2021 - Mynaric gab heute bekannt, dass Raumfahrtveteran Hans Königsmann für den Aufsichtsrat des Unternehmens nominiert wurde. Königsmann wurde vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, um das zurücktretende Aufsichtsratsmitglied Gerd Gruppe, ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), zu ersetzen. Die Nominierung ist vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung. Mynaric gewinnt Königsmann für seine erste beratende Funktion außerhalb von SpaceX, wo er während seiner 20-jährigen Tätigkeit in verschiedenen hochrangigen Führungspositionen tätig war.

"Hans Königsmann ist als eine der angesehensten Führungspersönlichkeiten der Branche bekannt, sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, und wir freuen uns sehr, dass er die Nominierung angenommen hat", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Hans' Fachwissen wird von unschätzbarem Wert sein, während wir weiter daran arbeiten, unser Geschäft zu skalieren und den wahren Nutzen unserer Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen zu demonstrieren. Und persönlich könnte ich mich nicht mehr darüber freuen, nach unserer gemeinsamen Zeit bei SpaceX, wo wir so viel gemeinsam erreicht haben, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten."

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen wichtige Meilensteine bei der Industrialisierung der Laserkommunikation für Raumfahrt-, Luftfahrt- und Mobilitätsanwendungen in einem expandierenden Markt erreicht hat. Erst kürzlich hat Mynaric die weltweit erste Serienproduktion für Laserkommunikationsprodukte eingeweiht, ein optisches Kommunikationsterminal der nächsten Generation für Weltraumanwendungen auf den Markt gebracht und mehrere Kundenzusagen gesichert.