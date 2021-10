Alpine F1 Team unterzeichnet weltweiten Unternehmensvertrag für KX Insights

In einer Sportart, in der sich der Gewinn in Sekundenbruchteilen entscheidet, bietet die Fähigkeit, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen basierend auf der Analyse von Echtzeit- und historischen Daten zu treffen, dem Team einen echten Wettbewerbsvorteil. In den letzten 18 Monaten hat sich KX zur bevorzugten ganzheitlichen Data-Science-Plattform des Alpine F1 Teams entwickelt. Sie wird genutzt, um Probleme frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren und Möglichkeiten zur Leistungssteigerung innerhalb von Millisekunden auszumachen. Der Wechsel zu KX Insights wird das Team weiter voranbringen.

KX Insights bietet einen zentralen Zugang zu Daten im gesamten Unternehmen, unabhängig von System, Format oder Standort. Die Plattform nutzt die Vorteile der hybriden Cloud-Architektur, um schnelle, skalierbare Echtzeit-Dateneinblicke zu liefern, ohne die zusätzliche Belastung durch die Infrastruktur und ohne komplizierte Upgrades oder die Notwendigkeit, das System für verschiedene Cloud-Umgebungen zu optimieren. Mit KX Insights kann das Alpine F1 Team seine Cloud-Umgebung und seine Dateninfrastruktur mit seinem ausgewählten Cloud-Partner Azure zukunftssicher machen.

Dan Seal, Senior Vice President von KX, erklärte: „Der Vertrag und die Entscheidung für KX Insights machen den Wunsch des Alpine F1 Team deutlich, die Leistung von KX weiterhin für die Aufnahme und Analyse von Daten zu nutzen. Mit dem flexiblen und erschwinglichen Zugang zu einer leistungsstarken Analyseplattform transformiert KX Insights die Betriebsleistung und fördert die Differenzierung im Wettbewerb."