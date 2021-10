The smarter E Europe Restart 2021 - Startschuss für die Energiewende / Die Innovationsplattform für die neue Energiewelt öffnet ihre Tore vom 6. bis 8. Oktober 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 5

München/Pforzheim (ots) - The smarter E Europe Restart 2021München, 06. - 08. OktoberDie vergangenen Wochen mit dem extremen Starkregen in Deutschland, denÜberflutungen von Teilen New Yorks und den Feuersbrünsten in Südeuropa undKalifornien sind auch nach Meinung der meisten Klimaexperten ein klaresWarnsignal: Es müssen so schnell wie möglich geeignete Maßnahmen ergriffenwerden, um die schwerwiegenden Folgen der Klimakrise einzudämmen. Weltweit mussCO2 in großem Umfang eingespart werden und die Energieversorgung noch stärkerauf Erneuerbare Energien setzen. Die Lösungen und Technologien dafür sind längstvorhanden. Die Innovationsplattform The smarter E Europe Restart 2021 und dievier parallel stattfindenden Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe,Power2Drive Europe und EM-Power Europe präsentieren in München die Lösungen undInnovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu erleben sind dieMessen vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München.Die jetzt nötigen Klimaschutzmaßnahmen stellen die Dringlichkeit eines massivenAusbaus der erneuerbaren Energien klar heraus. Nur im Mix verschiedenererneuerbarer Energieträger, flächendeckender Speicherinfrastrukturen und einerintelligenten Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr lässt sich dieEnergiewende umsetzen. Für Deutschland und Europa bedeutet das vor allem, denPhotovoltaik-Ausbau zu vervielfachen, um eine Stromlücke, die durch einen zulangsamen Ausbau drohen könnte, zu schließen. Laut einer Analyse von EUPDResearch droht diese in Deutschland ab 2022 und könnte sich in den Folgejahrenzunehmend ausweiten - im Jahr 2025 auf über 100 Terawattstunden (TWh). DieseStromlücke kündigt sich aufgrund des steigenden Strombedarfs durch dieElektrifizierung des Verkehrs- sowie von Teilen des Wärmesektors an - beigleichzeitiger Abschaltung der Atom-und Kohlekraftwerke und dem zu geringenAusbaupfad für die wesentlichen erneuerbaren Energien Photovoltaik undWindenergie. Dazu Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BundesverbandesSolarwirtschaft e.V. (BSW): "Wir müssen jetzt den 'Solar- und Speicherturbo'einlegen, um fossile Kraftwerkskapazitäten rechtzeitig zu ersetzen. Konkretheißt das, die Solarisierung unserer Energieversorgung schnellstmöglichmindestens um den Faktor drei bis vier zu beschleunigen. The smarter E Europeist als zentrale Innovationsplattform in Europa dafür jetzt ein zentralerKatalysator."Neben dem schnelleren Ausbau der Photovoltaik mit klassischen Dach- und