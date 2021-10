Effektive Maßnahmen gegen Mäuse im Herbst

Seite 2 ► Seite 1 von 3

. Die Blätter fallen, draußen wird es ungemütlich und nass. In dieser Zeit zieht es nicht nur die Menschen verstärkt nach drinnen, auchwie Mäuse und Ratten suchen sich einen. Das Problem: Häufig sind es gerade die Kellerräume und Dachböden von Häusern, die für die Tiere attraktiv sind. Dort entwickeln sie sich zu einer echten Plage. Mit den passenden Maßnahmen ist es möglich, Mäuse und Co.oder aus den Innenbereichen zu entfernen.Warum werden Mäuse im Haus zum Problem?Dem Sprichwort nach fressen sie Käse und Speck. Solche Leckereien finden sie jedoch nur in den seltensten Fällen. Richtig ist aber, dass sie sich über die Vorräte im Haus hermachen. Äpfel, Kartoffeln, Getreide und andere Nahrungsmittel werden gerne gefressen. Als „Dankeschön" hinterlassen sie dafür Kot und Urin wo auch immer sie sich gerade gehen und stehen. Dabei können zugleichübertragen werden, die zur Gesundheitsgefahr werden. Ärgerlich ist es zudem, wennwerden. Daraus bauen die Tiere sich einen Unterschlupf oder durchwühlen das Material nach etwas Essbarem. Ein weiteres Problem: Unter diesen für Mäuse und Ratten fast idealen Bedingungen. Es gilt also, präventiv zu handeln oder etwas gegen den Befall zu unternehmen.Die beste Methode gegen Mäuse im Haus besteht darin, den Nagern den. Das funktioniert auch ohne Chemie oder Gift. Hierzu ist es wichtig, die Einfallswege zu kennen. Diese führen oft durch. Speziell um solche Öffnungen zu versperren, gibt es die Nager-Stop Stahlwolle von SWISSINNO. Sie besteht aus einem robusten Edelstahlgeflecht, das von Nagern nicht durchdrungen werden kann. Edelstahl. Dank der Kombination mit Polymerfasern ist die Nager-Stop -Stahlwolle noch beständiger und besser zu verarbeiten. Diese Abdichtung ist sehr nachhaltig, einmal angewendet, ist das Problem dauerhaft gelöst. Gut zu wissen: Das engmaschige Material hält auch alle anderen tierischen Eindringlinge wie z.B. Ratten, Fledermäuse, Schlangen, Insekten, Spinnen, Skorpione, Asseln und Schnecken zuverlässig und dauerhaft ab.