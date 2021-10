Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Umweltbank - Kapitalerhöhung Neue Aktien kommen zu 16,50 Euro Die m:access-notierte Umweltbank kündigt eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung an. Knapp 4,43 Millionen neue Aktien sollen ausgegeben werden, kündigt der Finanzdienstleister aus Nürnberg am Mittwoch am Für 7 Bezugsrechte kann während der Bezugsfrist vom …